Ponsarnau: "Cuando Matt Thomas ha entrado en partido ha sido clave"

Jaume Ponsarnau ha despedido el año 2018 en sala de prensa tras la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza. El técnico del Valencia Basket ha repasado lo sucedido en el partido y la actualidad 'taronja' en la última rueda de prensa del año, en la que ha confirmado que tanto Abalde (cero minutos) como Rafa Martínez (siete) no han jugado más por decisión técnica. Estas han sido sus declaraciones:



VALORACIÓN

"Hemos empezado respetando muchísimo la calidad del rival, pero fríos en intensidad y sin mucho acierto de tres. Al mover el equipo hemos encontrado eso. Somos un equipo que necesita el triple y a partir de la defensa y la velocidad hemos efectuado acciones rápidas para subir el ritmo, cosa que nos ha ayudado. Ellos se han agarrado al partido, han cambiado la dinámica en el tercer cuarto. Queríamos meter en partido a Matt Thomas, pero no hemos podido. Cuando ha entrado en el último cuarto ha sido clave. Estábamos atascados en ataque. A partir de su desequilibrio hemos resuelto el partido. No ha sido nada fácil porque ellos han tenido mucho mérito".

SAN EMETERIO

"Fernando parece que tiene una rotura en el bíceps femoral (isquio). Veremos el lunes la resonancia para ver el alcance y el tamaño de la rotura. Los indicios son malos".



ABALDE

"Abalde no ha jugado por decisión técnica. Tenía a 12 jugadores listos y para el funcionamiento de la rotación no venía bien jugar con 12. Ya tendrá más oportunidades".



MIKE TOBEY

"Tobey ha jugado muy bien. Está entrenando mejor, más fuerte más duro, y eso se nota jugando también. Hoy el ha ido muy bien".

DEFENSA AL PRINCIPIO DE LOS PARTIDOS

"Hemos ido moviendo jugadores para ver si encontrábamos la fórmula. Pero no estamos consiguiendo entrar a los partidos con intensidad. No me resigno, pero tenemos jugadores que necesitan de la energía de La Fonteta. Vamos a trabajar para que no vuelva a pasar".



EQUILIBRIO

"Somos un equipo largo ahora, con mucha calidad, y el nivel de producción del banquillo es muy bueno. También hemos dado muchas asistencias, con pocas pérdidas, además. Vamos consiguiendo cosas sobre las que consolidar el juego y a ver si encontramos a más jugadores".



RAFA MARTÍNEZ

"Ha entrado en el partido sin mucho acierto y cuando hemos movido a otros jugadores hemos probado con Sastre. Rafa seguro que el próximo partido va a estar disponible para ayudar al equipo. Somos un equipo largo y queremos aprovecharlo para buscar cada día los jugadores que tienen más inspiración".



LO MÁS POSITIVO

"Tengo la sensación de tener dos bases que nos mueven al equipo como toca. Con más o menos acierto, pero con confianza. Ya hace semanas de esto. Hemos sumado a Guillem Vives y es un gran acierto. Y que Dubljevic está bien y listo para ayudarnos".



MÁS SEGURIDAD EN TÍ MISMO

"Hay una realidad. Me lo estoy pasando pipa con estos jugadores desde el primer día. Son muy buenos, están comprometidos y creen en lo que hacemos. Que esto se traduzca en victorias me realiza. Lo más importante es que trabajamos mucho para mejorar y aún no estamos en el mejor momento. Esperemos que las lesiones nos respeten".