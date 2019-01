San Emeterio pone más difícil el estreno de año

El Valencia Basket estrena esta noche el 2019 con un compromiso más que complicado ante el Unicaja. Un partido, el primero de la segunda fase de la Eurocup, que presenta un handicap añadido para los taronja. Se trata de la baja de Fernando San Emeterio, que el pasado sábado no pudo concluir el encuentro ante el Tecnyconta Zaragoza al lesionarse en la parte posterior del muslo de su pierna izquierda.

Las pruebas de imagen a las que fue sometido en los días posteriores revelaron que el alero cántabro sufre «una rotura fibrilar de grado 1 en la porción larga del bíceps femoral de su pierna izquierda», reveló el parte médico oficial. Es decir, un mínimo de entre dos y tres semanas de baja aunque, según el comunicado del club, «su evolución marcará la disponibilidad para volver a incorporarse al trabajo del equipo».

La baja de San Emeterio se une a la ausencia ya conocida del base Sergi García por una fractura no desplazada por impactación en el hueso piramidal de su mano derecha. Es por ello que Jaume Ponsarnau no tendrá que dar ninguna baja por decisión técnica e incluirá en el acta al exterior francés Antoine Diot, al que descartó hace cuatro días debido a su falta de ritmo de competición tras más de un año sin disputar un partido.

En este sentido, y aunque las dificultades es evidente que son máximas ante un rival de la entidad del Unicaja, lo cierto es que el Valencia afronta el choque en el mejor momento de la temporada tras haber encadenado ocho triunfos consecutivos entre Liga Endesa y Eurocup. Además, los precedentes ante el cuadro malagueño también son positivos pues en las últimas dos temporadas se han enfrentado hasta en siete ocasiones en competición europea con un balance de 5-2 para los de La Fonteta. Prolongar esa buena dinámica pasa, ineludiblemente, por mantener el buen nivel defensivo exhibido en la fase regular –fue la tercera mejor defensa con 75,9 puntos encajados por partido–.

No en vano, enfrente estará un rival que llega con la vitola de ser el mejor ataque de la competición con 90,9 puntos anotados por encuentro. Pero los de Luis Casimiro no sólo fueron el mejor ataque en los primeros diez partidos del torneo, también dominan las estadísticas globales en apartados tan significativos como la valoración, los rebotes totales o el número de triples convertidos. Y todo gracias a hombres como el escolta Jaime Fernández, su mejor jugador según las estadísticas, además del trabajo que realizan sus pívots Mathias Lessort y Giorgi Shermadini, o el ala-pívot Kyle Wiltjer. Los malagueños, eso sí, no podrán contar para este partido con su capitán Carlos Suárez debido a una rotura de fibras en el gemelo de la pierna derecha.



El público también juega

Desde el inicio de temporada ha quedado claro que La Fonteta tiene un papel vital para el Valencia Basket. En este caso aún más pues ninguno de los dos equipos ha dejado escapar ningún triunfo en casa en esta edición de la Eurocup. El apoyo del público, por tanto, será fundamental a la hora de sacar adelante un envite que puede ser clave en el desarrollo del Top 16. Al menos así se lo ha hecho saber Jaume Ponsarnau a sus hombres en las horas previas al enfrentamiento.