Tobey: «Tenemos el objetivo de hacer algo muy grande»

El año 2019 ha entrado con energías renovadas en el Valencia Basket. Las mismas con las que concluyó el 2018 y que han permitido ampliar la dinámica positiva del equipo hasta las nueve victorias consecutivas. De todas ellas, esta última ante el Unicaja es la que ha servido para confirmar definitivamente la línea ascendente del equipo y las posibilidades reales de seguir peleando con los mejores en la Liga Endesa y en Europa.

«Ha sido una victoria muy importante para nosotros. Nuestro grupo en la Eurocup es realmente duro, así que es muy importante empezar con una victoria en casa», explicó a SUPER Mike Tobey, que admitió que ese triunfo ha tenido para todos «un significado especial ante un equipo como el Unicaja, que nos mató en el primer partido de la temporada. Me siento bien por recuperar nuestras mejores sensaciones».

Algo que será fundamental en un Top 16 donde «todos los equipos en este grupo pueden ganar a cualquiera, es muy importante no dejar escapar partidos en casa». Es por ello que quiso destacar el importante papel de La Fonteta pues, a su juicio, el pasado miércoles «estuvo fantástica. Nos acompañaron durante todo el partido, nos dieron un montón de energía, especialmente en los momentos complicados. Nos dieron el empujón que necesitábamos en el momento preciso». También a nivel individual, por lo que «aprecio mucho el cariño que me demostraron, me dieron una energía extra».

Algo que le valió para comenzar a reivindicarse tras un inicio de temporada que, siendo realistas, ha estado lejos de las expectativas generadas tras su gran rendimiento en el Iberostar Tenerife. «No sé si fue mi mejor partido, pero estoy contento de cómo salieron las cosas. Salí a jugar duro e intenté ayudar al equipo para conseguir una renta al principio del partido», aseguró el pívot norteamericano, que confesó que ha estado « trabajando y entrenando muy duro cada día para seguir mejorando, aunque no me han salido las cosas como me hubiera gustado en la primera parte de la temporada. Quiero seguir mejorando, empieza el 2019 y es un nuevo año lleno de oportunidades para todos».

En clave más colectiva, Tobey reconoció que «al principio de la temporada no jugamos al nivel al que somos capaces», aunque los motivos eran fácilmente identificables. «Para nosotros no ha sido fácil crecer como equipo con varios jugadores entrando y saliendo de los entrenamientos por las lesiones. Creo que cuando hemos empezado a tener más jugadores para trabajar hemos ido cogiendo cada vez más ritmo y por eso ahora estamos jugando mejor», explicó el de Monroe (Nueva York). «Confío en que podamos mantener esta línea de trabajo y alcanzar el potencial máximo que creo que tiene este equipo», insistió al respecto.

Es por ello que cuestionado sobre los objetivos del Valencia Basket esta temporada y la posibilidad de lograr algún título, el interior taronja declaró ser «un soñador, así que no le voy a decir a nadie que deje de soñar. Tenemos el objetivo de hacer algo muy grande este año, esa es nuestra ilusión y nuestra aspiración. Así que vamos a trabajar muy duro y a soñar todos juntos para conseguirlo». Y referentes para ese 'sueño' tiene de sobra pues no olvidemos que, con apenas 22 años, formó parte de la histórica plantilla que conquistó la Liga Endesa en la temporada 2016/17. «Ya he tenido la oportunidad de ganar un título en Valencia, fue algo maravilloso. Me encantaría poder repetir esa experiencia y volver a vivir esas sensaciones», recordó.



Duro test en Badalona

De cara al encuentro de este domingo en Badalona, donde los taronja se miden al Joventut en la Liga Endesa, Tobey advirtió que «cualquier partido es muy importante tanto en la Eurocup como en la Liga Endesa. Tendremos que sacar lo mejor de nosotros mismos, salir a jugar con una mentalidad seria y tratar de ganar en una pista complicada. Enfrente estará un equipo que está en la parte alta como es el Joventut».