Carles Duran: "Matt Thomas nos ha reventado"

Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut y ex del Valencia Basket, ha reconocido tras la derrota de su equipo este domingo en La Fonteta que el escolta 'taronja' Matt Thomas ha sido la clave para la victoria local. También ha asegurado que el ambientazo de La Fonteta en los momentos importantes les ha amedrentado y ha criticado el arbitraje, especialmente a partir del tercer cuarto. Estas han sido sus declaraciones más destacadas:



VALORACIÓN DEL PARTIDO



Felicitar al Valencia Basket por la victoria y esa final que va a jugar. Les deseo lo mejor. Lo segundo, muy contento de mi equipo en el esfuerzo y en muchos momentos del partido. El primer cuarto hemos jugado muy bien. Pasándonos el balón, esperando y sabiendo que Valencia iba a salir duro para intentar romper rápido el partido. Ha sido una semana dura para ellos. La segunda cuarto, máximo nivel de los dos equipos, sobre todo el Joventut. Pasándose el balón, divirtiéndose. El tercer cuarto, 5 minutos ha habido diferentes situaciones. Parecía que estábamos jugando la final de Eurocup. La presión que ha puesto la Fonteta ha sido extraordinario en contra nuestro. Matt Thomas nos ha reventado. El arbitraje se ha convertido en Eurocup. Tenemos que aprender a jugar en ese nivel pero todavía no estábamos preparados. Hemos perdido el average por culpa nuestra. Que quedando 10 jornadas hablar que el Joventut está jugando por la cuarta plaza, contento por el equipo. No me puedo ir feliz porque he perdido.

SU CONSAGRACIÓN COMO ENTRENADOR

Eso no depende de mi. Yo he llevado a un equipo a la semifinal de la ACB, pasaron cosas extraña y pude jugar la final. Intento trabajar lo mejor posible. Estoy en un club en el que me dejan hacerlo y estoy encantado.

SORPRESA EL NIVEL DEL TERCER CUARTO

No puedo decir si hemos jugado bien porque Valencia Basket ha estado regular. Valencia ha hecho un esfuerzo muy grande esta semana. Tres partidos en cinco días. Valencia tiene 14 jugadores, tampoco vayamos a decir que pobrecitos. Hoy han jugado Diot o Rafa. Valencia Basket es un gran equipo y tiene el poder que tiene. Tiene una plantilla de máximo nivel. Hemos jugado muy bien, después valencia ha apretado mucho más. Nos tenían que sacar de nuestra manera de jugar y lo ha conseguido. No creo que en la primera parte estuvieran cansados. Rafa no había jugado, Abalde poquito, Dubi poquito. No creo que les haya pesado las piernas para que el Joventut jugara tan bien.

ARBITRAJE



El arbitraje ha cambiado. No a favor o en contra nuestro. Sino que han dicho: que jueguen los hombres. En este aspecto valencia tiene más experiencia y más saber. Es un aprendizaje que tenemos que hacer porque vamos a ir a sitios difíciles. Digo que el arbitraje ha cambiado por diferentes motivos y no hemos sabido adaptarnos a esta situación y valencia sí. Mi equipo, que es joven, tiene que aprender a jugar a ese nivel porque queremos volver.

TODOROVIC



Esto es el Joventut. Me gustaría tener a Dubljevic pero no puedo tenerlo. Tenemos una manera de ser y jugar y está claro que me gustaría tener muchas más cosas. Estoy encantado con el equipo y hemos jugado bien contra un muy buen Valencia.