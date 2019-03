Matt Thomas: "Empecé a ver la canasta cada vez más grande"

A pesar de que cumple sólo su segunda campaña como profesional en Europa, Matt Thomas llegó este verano como uno de los grandes fichajes del Valencia Basket. La adaptación no ha sido fácil, pero a base de mucho trabajo está demostrando todo su talento y calidad sobre la cancha. Tanto que, después del choque del domingo ante el Divina Seguros Joventut, se ha convertido en el tercer jugador taronja tras Will Thomas –jornada 3– y Bojan Dubljevic –jornada 6– en alzarse con el galardón de MVP de la jornada en la Liga Endesa.



«La del Joventut fue una gran victoria para nosotros después de perder en su cancha. Es un muy buen equipo que está jugando de maravilla esta temporada. También está el tema del basket average. Allí nos ganaron de 9, por lo que ganarles de 13 es muy importante para tener ventaja de cara a los playoffs», señaló el de Illinois, que emergió justo en el momento más delicado del encuentro para convertir 7 de los 9 triples que intentó.

Acabó con 27 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 28 créditos de valoración que le valieron también la ovación de La Fonteta tras un gran tercer cuarto. «Siempre hago todo lo que puedo para ayudar a ganar al equipo. Si los aficionados están felices, yo estoy feliz», aseguró, al tiempo que reconoció sobre su excepcional actuación que tuvo «un par de tiros buenos muy pronto. Íbamos perdiendo, había que anotar y cuando vi que el balón entró unas pocas veces, empecé a ver la canasta cada vez más grande».

Esa productividad fue providencial para que el equipo olvidase el cansancio de la Eurocup. Y es que aunque «tuvimos dos partidos duros eso no importa. Al Joventut no le preocupaba eso. Vino aquí para dar todo lo que tenía. No podemos usarlo como excusa. Tenemos que estar preparados para jugar cuando salimos a la pista», declaró el norteamericano, muy ilusionado también con el torneo continental.

«Es mi primer año jugando en la Eurocup y mi primera oportunidad de conseguir el título. Estoy muy contento, pero al mismo tiempo todavía quedan un par de partidos de la ACB por delante antes de ese momento. Cuando llegue el momento estaremos preparados para la final. Tanto yo como el equipo estamos entusiasmados», indicó el jugador taronja, para el que estar el próximo año en la Euroliga «era uno de los objetivos que me marqué con el equipo, quería jugar la Euroliga la temporada que viene. Este es nuestro billete. Ganar la Eurocup nos dará ese billete. Esto es algo muy importante para mí y todo el equipo».



Admiración por Carroll

Matt Thomas reconoció que Jaycee Carroll, escolta del Real Madrid, «es un jugador en el que me fijo». «A veces trato de hacer cosas y jugar como él», explicó, aunque aclaró que «no voy a intentar ser él. Quiero ser yo mismo como persona y como jugador».



Ponsarnau: "Nos tiene ganados a todos"



El talento y la calidad de Matt Thomas sobre la pista es indiscutible, sobre todo en el terreno ofensivo. «Es un tío que cuando ve el aro..., estuvo increíble. Creemos que estaba renunciando a tiros en los últimos partidos. Ante el Joventut los ha tirado y los ha metido. Habrá días que este nivel de acierto no lo podrá tener», explicó Jaume Ponsarnau sobre su jugador.

Sin embargo, como confirmó el técnico del Valencia Basket, lo que más le gusta del de Decatur es su dedicación y ética de trabajo. Su día a día. «Lo que nos da confianza es que trabaja cada día para tener este nivel de acierto. Nos tiene ganados a todos, a los entrenadores y a sus compañeros. Estamos con él», destacó el preparador de Tàrrega, que sabe también que en defensa es dónde está su talón de Aquiles.

Algo que el propio jugador admite sin reparos. «Tengo que ir afinando mis fortalezas y convertir las debilidades en fortalezas. De momento mi defensa sigue siendo mi debilidad pero estoy seguro de que voy a mejorar», reconoció Matt Thomas, para el que «la defensa es un área en la que puedo mejorar y soy consciente de ello».