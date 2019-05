La solución de Ponsarnau ante las bajas

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, reconvertirá para el partido ante el Café Candelas Breogan en bases a los escoltas Rafa Martínez y Joan Sastre y al alero Fernando San Emeterio para acompañar en la dirección a Guillem Vives y paliar las bajas de Sam Van Rossom y Antoine Diot. "Vamos a intentar además de Guillem tener más jugadores que lo puedan hacer e intentaremos jugar simple en ese momento. De Rafa, Joan y Fernando, el que tenga el balón en ese momento, va a mandar en lo que tenga más determinación, intentando ayudarles desde el banquillo", explicó en una rueda de prensa.

Ponsarnau desveló que en los planes generales del equipo contaban con el también lesionado Alberto Abalde como base de urgencia y que a principios de la semana pensaron en Matt Thomas pero el escolta estadounidense también es baja por un golpe.

El entrenador dijo que este cúmulo de adversidades les debe servir "para competir y crecer". "Hemos decidido que tenemos una oportunidad para dotar al equipo de un crecimiento en el que más jugadores nos puedan ayudar a dirigir sin jugar de base", apuntó.

Esta situación llega justo a las dos semanas de haber cedido al base Sergi García al BAXI Manresa, una operación que confesó que él era partidario de hacer "hace más tiempo". "No creíamos que fuéramos a necesitar un quinto o sexto base", dijo.

El entrenador dijo que ya habían planteado para esta semana aumentar el protagonismo del capitán Rafa Martínez dándole un papel "diferente" en el encuentro tras varios sin jugar.

"Queríamos hacer todas las inversiones necesarias pero las lesiones han forzado a que sea más evidente no como inversión sino como necesidad. Ha perdido el ritmo competitivo porque no le he puesto pero no ha perdido la mentalidad de trabajo y de demostrar lo bueno que es. Las confianzas en él son máximas aunque tiene la dificultad de que llega sin ritmo", admitió.

Para completar la convocatoria ante las cuatro bajas que tiene, Ponsarnau incluirá a los jóvenes Josep Puerto y Tomas Pavelka pero no podrá contar con Ion Galarza, otro de los que habitualmente se entrena con el equipo, tras haber sido operado de una fractura en la nariz.