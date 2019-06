Rafa Martínez: "Me gustaría crecer aquí como técnico"

Rafa Martínez se despidió el viernes del Valencia Basket con la idea de seguir en activo al menos una temporada más y, una vez colgadas las botas, regresar a València para enrolarse de nuevo en la entidad taronja como entrenador. Así lo confesó el escolta de Santpedor, que reconoció no haber pensado mucho en su futuro inmediato, abrumado por las innumerables muestras de cariño recibidas tras el anuncio de su adiós a La Fonteta.

«He pasado una época de mi vida en la que he tenido la suerte de poder cumplir muchos sueños, de ser un poco egoísta y llevarme a mi terreno a mi mujer y a mi hija. Tenemos un grandísimo recuerdo de València, seguiremos en contacto con muchísima gente y en el futuro ya se verá. Me gustaría crecer aquí como técnico o lo que quiera decidir en un futuro», reconocía Rafa en un corrillo con periodistas.

La salida del capitán taronja de La Fonteta ha sido ejemplar por ambas partes, por lo que no habrá problema para que estas se vuelvan a juntar en el futuro. «Tuve una conversación el año pasado con Paco Raga, cuando mi última renovación. Le dije que, cuando deportivamente no aportara o no estuviera dentro de los planes del club, sería el primero en dar un paso al lado. Así ha sido. He querido poder decidir. El club ha aceptado y está muy agradecido de mi paso por aquí. Yo estoy muy agradecido al club por el trato que me ha dado siempre y el respeto con el que me ha tratado. Ha sido una decisión conjunta y cogidos de la mano», explicaba Rafa Martínez.

Para el eterno 17 de La Fonteta, su mejor recuerdo es el más reciente, el de su despedida en la cancha el último partido ante el Real Madrid. «Después de un año sin tener protagonismo como otros años, de no estar convocado si quiera en algunos partidos, de no ser importante a nivel de juego, que salgas ocho segundos y te reciban así es algo que nunca hubiese imaginado. Fue algo espontáneo, muy bonito y que siempre llevaré en el corazón», confesó el capitán.

Por último, quiso aclarar cómo queda su relación con Ponsarnau. «No ha habido ningún problema, hemos hablado en todo momento y seguiremos en contacto. Sí que ha sido duro, porque para una persona que te conoce tanto y ha confiado en ti, por circunstancias de la vida, no seas alguien importante dentro de su equipo, pues ha sido duro. Le volveré a querer con el tiempo. En dos semanas ya está», dijo Rafa Martínez entre risas.