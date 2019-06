Título y subcampeonato del Valencia Basket en la Copa de España alevín

Esta vez sí. Los pupilos de Paco Pardo, subcampeones en la pasada edición, completaron una grandísima final, siempre por encima en el marcador, para apretar el acelerador en los dos últimos parciales y acabar evitando incluso el sufrimiento. Valencia Basket se impuso a Movistar Estudiantes en la gran final (99-71) y levantó por primera vez la Copa de España Alevín.

El juego interior de Pau Ligero (17 puntos) y el espectacular partido de Dani González (34) fueron clave para lograr la victoria. De hecho, ambos jugadores fueron seleccionados en el quinteto ideal del torneo, siendo el pívot taronja, Pau Ligero, el MVP de la competición.

No se quedan atrás en lo que a mérito se refiere las chicas de Laura Cucarella. El hueso era duro de roer en la final, con un Snatt's Sant Adrià que es el gran dominador en las categorías de formación femeninas a nivel nacional. La reedición de la final de la temporada pasada no defraudó. Y eso, que las catalanas, que llegaron a ganar de 26 puntos, parecía que no iban a dar opción. Al descanso el 20-43 dejaba más esperanza que opciones reales. Sin embargo, el parón revolucionó a un Valencia Basket que no tiraba la toalla.

Las taronja fueron un ciclón con un parcial de 24-4 en el cuarto cuarto del partido que les permitió darle la vuelta al marcador y hacer soñar a la grada de L'Alqueria del Basket. Al final, el esfuerzo pasó factura y Snatt's se escapó en el último parcial, pero la remontada queda para el recuerdo. Sofía Córcoles y Carmen Sánchez la lideraron. La primera además, formó parte también del quinteto ideal del torneo.

Con la gran competición realizada por ambos equipos, se demuestra una vez más el nivel que se está logrando con el trabajo que se realiza en L'Alqueria del Basket, con los más pequeños haciendo evidente, como ya hicieron los integrantes de la cantera en los campeonatos de España, que el trabajo duro obtiene recompensa.