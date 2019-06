Ana Suárez trabaja en L'Alqueria del Basket

Ana Suárez, jugadora valenciana de la cantera del Ros Casares y que esta pasada temporada jugó en Nantes en Francia, aprovecha el verano para seguir preparándose y para ello, utiliza las instalaciones de L'Alqueria del Basket, de las que se siente orgullosa. "Como valenciana, me siento privilegiada de tener estas instalaciones" decía.

Ana Suárez destaca que "estoy aquí haciendo post temporada, estamos haciendo un planning de un mes después de competir en Francia. Aquí estamos entrenando para rehabilitar después de una sobrecarga".

Preguntada por la instalación del Valencia Basket, decía que "sobre L'Alqueria del Basket y sobre la Cultura del Esfuerzo, me siento muy privilegiada como valenciana de tener este tipo de instalaciones, los fisios, etc. Antes no existía, y ahora me siento muy privilegiada de poder tenerlas".

Además, añadiendo que "esto además no va solo de instalaciones, además el plus del valor de la mujer, de la igualdad, están trabajando bastante bien con esto, con un gran número de niños, que puedan llegar a un alto rendimiento. Cuanto más espacio, más niño, y más cultura de baloncesto, lo van a absorber todo más".

Un ejemplo más de las posibilidades de la instalación, que sigue suscitando interés en jugadores y jugadoras de primer nivel, que la eligen para trabajar y continuar con su evolución o preparar distintas competiciones.