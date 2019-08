Rubén Burgos analiza a los nuevos fichajes del Valencia Basket

El Valencia Basket femenino arranca su pretemporada el próximo lunes 19 de agosto. Esta semana las jugadoras están empezando a llegar y a completar las revisiones médicas, por lo que el entrenador Rubén Burgos ha aprovechado para realizar una primera valoración de la plantilla en general y de las nuevas incorporaciones en concreto, antes de iniciar el trabajo en grupo.

El técnico ha comenzado explicando que se muestra "con mucha ilusión por el inicio de la nueva temporada y por empezar a trabajar ya juntos como grupo, tanto las jugadoras que continúan del año pasado y algunas de hace dos temporadas de Liga 2, como con las nuevas incorporaciones. Creo que nos complementan la plantilla. Son jugadoras con experiencia a nivel internacional en Europa, tanto con sus selecciones como en la competición en la que vamos a debutar, en la Eurocup. Nuestro objetivo tiene que ser desde el día a día empezar a transformar esa plantilla competitiva que es la que queríamos tener en un equipo. No entendemos esto si no es con la unión y la compenetración de todas las jugadoras para formar un buen bloque. De nada sirve que hayamos incorporado muy buenas individualidades si no conseguimos que seamos un equipo en la pista de nuevo como creo que se demostró en cada partido y en el trabajo diario la temporada pasada".

"El equipo necesitaba reforzarse y con las incorporaciones lo primero que buscamos es hacer que estén cómodas en la ciudad, hacerlas sentir en el club como en su casa y sobre todo en el día a día en el equipo", explica el entrenador. A continuación ha detallado qué es lo que espera de cada una de estas nuevas incorporaciones.



Julia Reisingerova

"En el tema interior, éramos conscientes de que necesitábamos más presencia física en la plantilla y ese es el papel que esperamos de Julia Reisingerova. Que nos dé kilos en la pintura, presencia física tanto en ataque como en defensa y creemos que es una jugadora con mucho recorrido. Todavía muy joven y seguro que puede crecer dentro de nuestro proyecto".



Queralt Casas

"De Queralt Casas poco tengo que decir, ha conseguido muchísimas cosas a nivel individual, de clubes y de selección. De ella esperamos esa experiencia, esa capacidad física defensiva que aporta al equipo. Ese ritmo en ataque seguro que es una gran descarga para las jugadoras en posición de base, tanto para subir el balón como para apretar a las rivales. Necesitamos que sea una jugadora importante dentro de nuestro roster y no tenemos ninguna duda de su compromiso".



Jana Raman

"En el caso de Jana Raman, también con mucha experiencia internacional en la selección belga y muchos éxitos en las últimas temporadas. Jana es una jugadora de equipo siempre dispuesta a hacer lo máximo por el grupo y que suma mucho en intangibles. Muy buena conocedora del juego, complementaria con interiores de pintura, ya que su juego de poste alto y lanzamiento exterior es muy bueno. Algo que destaca en ella y que a los entrenadores nos gusta es su capacidad de pase y de lectura del juego ofensivo. En defensa puede defender tanto a cuatros como a cincos, ya que es una jugadora fuerte y muy sacrificada en ese aspecto".



Leticia Romero

"Con Leticia sumamos sobre todo talento. Leticia es una jugadora que dentro de su juventud ya tiene una trayectoria dilatada: NCAA, disputando WNBA, Euroliga femenina€ Creo que a nosotros tiene que aportarnos con versatilidad. Tanto en la posición de uno como en la de dos, su capacidad para lanzamiento exterior siempre con buenos porcentajes de línea de tres en las temporadas anteriores. Creo que junto con Anna y Marina son jugadoras capaces de dirigir al grupo con estilos diferentes en la posición de base. Sobre todo pienso que la línea exterior que conformamos con ella nos da un aspecto de versatilidad y complementariedad, ya que muchas pueden jugar en posiciones diferentes y esto facilita mucho el trabajo de los entrenadores".