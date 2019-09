Ponsarnau: "Hemos encontrado a todos los jugadores y estamos satisfechos por eso"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró muy satisfecho tras el estreno liguero con victoria de su equipo ante el MoraBanc Andorra. Estas fueron las impresiones del preparador taronja en sala de prensa:

Valoración

"Sabíamos que jugábamos contra un buen equipo por todo y teníamos mucho respeto. Estamos construyendo un tono que es el que nos ha dado la iniciativa en todo. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero tenemos talento, fuerza y desde el ritmo vamos encontrando jugadores. Hoy los hemos encontrado a todos, otras veces no podrá ser, y estamos satisfechos por eso. Todo el trabajo que hemos hecho nos ha dado mucho para esta victoria"

Amplitud de plantilla

"En mi discurso hablábamos de ser una plantilla de 14 pero para ser un equipo 14. Es desde la complicidad de todos lo que nos hará crecer a todos, y encima podremos afrontar los handicaps de lesiones o estados de forma, y además reciclar las fuerzas del equipo. Creemos que esto nos puede ayudar a alargar nuestras energías todos los partidos que tenemos por delante. Nada mejorable a nivel de energía y de esfuerzo, si conceptualmente, pero si somos capaces de hacer esto tenderemos más posibilidades de ganar partidos"

Debut soñado

"Nos gusta conectar con La Fonteta, con nuestra gente. El día de la presentación no lo hicimos bien, hoy sí. También es positivo para los nuevos porque han de ser un valor nuestro y deben conectar con La Fonteta porque la mitad de los partidos son aquí"

Guillem Vives

"Para hablar de Vives me salgo de mi papel de entrenador, diré que era un profesional que era cojo. A partir de persistir y trabajar ha recuperado su salud y ese es el gran cambio con el principio de la temporada pasada. Ha hecho un gran trabajo en verano con su físico y cada día trabaja el tiro. Luego como entrenador gozar de este jugador de este nivel defensivo y ahora ofensivo, con inteligencia, nos vamos a aprovechar. Tenemos tres bases muy buenos y vamos a valorar muchas veces jugar con dos a la vez en la pista"

Pocos tiros libres

"Es un cosa que tenemos que valorar. Que la consecuencia de nuestro juego suponga faltas y tiros libres es algo que vamos a intentar buscar. Tenemos jugadores cuyas virtudes les van a llevar a la línea de tiros libres pero hemos de buscar esa opción también ya que ahora nuestra carrera genera sobre todo triples, y eso no se traduce en faltas. Vamos a tener paciencia ahí"

Loyd y Marinkovic

"Son dos jugadores con una energía muy exuberante, pero conceptualmente son los que peor lo hacen del perímetro porque toca así, deben pasar un nivel de adaptación. El punto de mejora es conceptual porque tienen ganas, trabajo y son buenos chicos . Así que vamos bien"

Descarte Bilbao

"Ndour no llega al domingo y no podrá jugar por la lesión. Quino Colom va a entrar seguro en Bilbao. Vamos a mover una energía , aún no hemos decidido el otro descarte y me gustaría afrontarlo con tres bases pero si alguno tiene algún problema físico será descarte"

Reencuentro con Rafa Martinez en Bilbao

"Para él será especial seguro, un tío con tanto corazón y con tanta relación en Valencia. Para mí siempre que he jugado contra él ha sido especial y ahora también, pero intentaremos estar centrados en el partido ante un equipo con muchas individualidades y gran capacidad. Además en una de las pistas más especiales de la competición como MIribilla"

Próximo rival

"El Bilbao Basket es un equipo que a nivel defensivo juega más a colapsar y tendemos que mover el balón. Un planteamiento diferente al de Andorra, que juega más como nosotros"