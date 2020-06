Ibon Navarro: "Ningún equipo tiene ventajas en esta Fase Final"

Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc Andorra, consideró este miércoles, en la previa del debut de su equipo en la fase final extraordinaria de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, que ningún equipo tiene ventajas sobre el resto porque los doce participantes cuentan con opciones.

"Todos los equipos tenemos los mismos problemas y las mismas limitaciones en la preparación. Ningún equipo tiene ventajas en esta Fase Final. Eso sí, los equipos que tienen plantillas más largas y de más calidad siempre tendrán un poquito de ventaja. En cambio, para mi todos los equipos tienen opciones y Valencia, evidentemente, es uno de esos", dijo en una rueda de prensa virtual.

Recordó que no hay precedentes de cómo afecta a un equipo local jugar en su cancha sin su público en un partido oficial de este nivel. "Veremos cosas, será un buen experimento y también veremos qué mecanismos pueden tener los jugadores para activarse. Es todo muy imprevisible y con ganas de ver una cosa nueva en el baloncesto", añadió.

El MoraBanc no podrá disponer de dos de sus pívots, Moussa Diagne y Dejan Musli, y contará con un debutante: 'Tunde' Olumuyiwa: "No hemos cambiado mucho nuestro plan inicial. Sólo pequeños detalles ya que tenemos dos cincos muy móviles como Nacho Llovet y 'Tunde', rápidos y que no va en contra de cómo queremos jugar".

Sobre 'Tunde', Ibon Navarro lo tiene claro. "Nos ayudará seguro. A medida que pasan los días nos ayudará más porque estará cada vez más integrado. También tenemos a David Walker, 'Tyson' Pérez y Bandja Sy que nos pueden ayudar en el cuatro o incluso en el cinco si hace falta".

"Está claro que llegar sin Moussa Diagne o Dejan Musli es un problema -continuó- porque son dos jugadores que juegan en la misma posición. Intentaremos jugar de la manera que queremos y con nuestras armas. No queremos pensar en los jugadores que no están y sí en los que están".

El partido de la primera jornada del mes de septiembre de la Fonteta dónde los andorranos encajaron una dura derrota no sirve de referencia para Ibon Navarro: "Aquello fue un Tsunami a partir del segundo cuarto. Nosotros ahora llegamos más maduros como equipo y no sirve de referencia aquel partido ni para ellos ni para nosotros", opinó el técnico.

Por su parte, el alero serbio Dejan Todorovic cree que llegan preparados para este debut. "Hemos tenido tiempo desde mi punto de vista para prepararnos bien. Ahora sólo queda saber las sensaciones que tenemos jugando", dijo.

Preguntado por los objetivos del equipo andorrano respondió que todos los participantes tienen "los mismos deseos después de estar tanto tiempo parados". Será muy chulo y muy exigente a la vez. Deseamos pasar a semifinales al menos", concluyó.