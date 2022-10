Jonah Radebaugh, escolta del Valencia Basket que jugó en la liga germana con la camiseta del Riesen Ludwigsburg, ha calificado como "un partido muy duro" el choque que este jueves tendrá el equipo de Álex Mumbrú frente al ALBA Berlín (20:30 h), tercer clasificado de la Euroliga.

"Es un partido muy duro contra un rival difícil, un conjunto que está jugando muy bien en estos momentos. Ellos se conocen perfectamente, no tienen jugadores egoístas. Si nosotros queremos ganar, vamos a tener que jugar como equipo, va a ser una lucha difícil, pero si hacemos las cosas como debemos podemos ganarles", comentó el estadounidense con pasaporte de Montenegro.

Respecto a los 'taronja', el jugador de 25 años considera que el equipo también se encuentra en "un buen momento". "Tenemos que mejorar y lo vamos a hacer. Algunos jugadores llegaron más tarde, los del Eurobasket y Jared (Harper). Aunque aún nos falta, la química del equipo es positiva. Entre los compañeros tenemos una buena relación, pese a que disponemos de poco tiempo para hacer cosas fuera del baloncesto. Estoy seguro de que la conexión irá aumentando", puntualizó.

Jonah Radebaugh admite que sus tiros "no están entrando, pese a lanzar de buenas posiciones". "El baloncesto a veces es así. Estoy trabajando mucho fuera de los entrenamientos del grupo para que acaben entrando. El cuerpo técnico me ha transmitido confianza para que siga buscando las opciones y entrarán seguro. En defensa, puedo hacer la labor de defender y perseguir en la pista a los jugadores más importantes del rival. En ese aspecto puedo ayudar al equipo e intento hacerlo, más si cabe, cuando en ataque no estoy fino", comentó.

Por último, Radebaugh explica que la Euroliga era una de sus "retos", lo que le llevó a cambiar en pocos días el Lenovo Tenerife por el Valencia Basket. "Además, sin salir de España, un país que me gusta tanto. No dudé de coger la opción del Valencia BC, tenía la sensación al final de la temporada pasada que tenía el nivel de ser jugador de Euroliga", concluyó.