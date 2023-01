Joan Peñarroya volvió a imponerse en su reencuentro con el Valencia Basket en Vitoria y valoró la victoria por el nivel de su exequipo, del que asegura que "nos llevamos una victoria importante ante un rival que va a ir para arriba".

De hecho, aunque los taronjas se han complicado su clasificación para la Copa del Rey, Peñarroya cree que en caso de entrar en el sorteo, será el rival a evitar en el sorteo para todos los cabezas de serie. "El Valencia Basket es un gran equipo, en Copa y en primera ronda es un rival que querría evitar todo el mundo porque tienen calidad para ganar a cualquiera. Otra cosa es que por los motivos que sea no tengas las victorias que debería, pero el Valencia BC es un rival temible y me extrañaría que no estuviera en la Copa".

Del partido de este domingo y de la decisiva actuación de Markus Howard, añadió que "Howard ha metido un triplazo de máxima dificultad en un momento muy complicado, que nos da la victoria. No tendríamos que haber llegado a ese último lanzamiento solo ganando de uno, pero su anotación nos ha descongestionado en muchos momentos".

Respecto a una de las claves del triunfo, destacó que "en el último cuarto anotamos 27 puntos y ahí hemos apostado con los tres pequeños para tener más dinamismo. No estábamos muy lúcidos hasta entonces y esa decisión nos ha ayudado en la parcela ofensiva".

Quejas por el calendario

Al igual que le ocurre el Valencia Basket, Peñarroya sufre en su equipo la carga de partidos al tener que compaginar la Euroliga con la Liga Endesa. Y respecto a ello, destacó la desventaja de los equipos españoles respecto a los de las otras ligas europeas. "El calendario es el que es y ya lo sabemos. Nos cuesta a todo el mundo, es una locura, viajar, intentar descansar y jugar, pero es lo que hay, no hay que quejarse y hay que adaptarse. Somos conscientes del mes que nos viene. Para los equipos de Euroliga, compaginar ACB y Euroliga es una locura, la Euroliga es una competición fantástica, pero solo cuatro la compaginan con otra competición fantástica, que es la Liga Endesa.