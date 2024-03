Pangos: "Siento la confianza del entrenador, me pide que haga mi juego y sea agresivo"

Tanto en Bolonia ante la Virtus como en La Fonteta ante el Zunder Palencia, Kevin Pangos superó por primera vez los 20 minutos en pista con la camiseta taronja y el jugador está empezando a sentirse mejor cada vez, con un juego más coral y creativo en ataque. De hecho, a pesar de reconocer que la adaptación fue difícil después de tanto tiempo apartado en Milán, siente la confianza del entrenador y espera poder ayudar al equipo con su experiencia en este tramo final de la temporada.

Más protagonismo

Es verdad que en los últimos partidos he tenido más minutos, no es lo más importante, pero estoy aprovechando esta mayor oportunidad, siento la confianza del entrenador en todo momento, me pide que haga mi juego, que sea yo mismo, agresivo, me estoy encontrando bien, saliendo en el quinteto inicial y espero alargar esas sensaciones positivas.

Adaptación inicial

Ya había pasado momentos como este en el pasado, puede ocurrir al llegar a mitad de temporada, hay que encontrar el espacio, ayudar a ganar y contribuir en lo que pueda, cada vez intento ayudar a ganar partidos, no me preocupan mis números, es un momento crucial para el equipo, para mí.

Partido contra el Barça

Es un partido muy importante en este momento de la temporada, todos son muy importantes ahora, hay que estar bien y salir concentrados. Evidentemente conozco al Barça, jugamos contra ellos hace no mucho y es importante intentar repetir las cosas buenas que hicimos para ganar al Barça en el Palau. Va a ser un partido diferente, hay que intentar estar bien en defensa, parar su ataque, el equipo mostró carácter y hay que intentar repetir las cosas.

Experiencia en Euroliga

Una de las cosas que puedo aportar es mi experiencia, sé cómo es la Euroliga en esta recta final. Ayuda a saber detalles que son claves en este tipo de partidos, dentro de lo que me pide el entrenador, hay días que tendré que contribuir más para que otros anoten, mi experiencia creo que puede ser valiosa para el equipo.

Equilibrio ataque-defensa

Es el trabajo que perseguimos, encontrar ese equilibrio entre ser capaces de atacar de forma eficaz y poder defender al nivel que este equipo es capaz, pero una cosa es saber que somos capaces y otra es demostrarlo y hacerlo.