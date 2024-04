Mumbrú: "No entrar en el play-in no sería una decepción pero vamos a luchar hasta el final por lograrlo"

Álex Mumbrú ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar el partido de este jueves, 4 de abril en la Fonteta frente al ASVEL Villeurbanne, partido en el que los taronja se juegan gran parte de sus opciones de entrar en el play-in: "Es un partido fundamental para nosotros. Tenemos que ganar para tener aspiraciones hasta el final de entrar en el play-in". El técnico apeló al apoyo de la afición: "Siempre que juegas un partido así te gustaría que fuese en casa y tenemos la suerte de que así sea".

Sobre el rival

El técnico taronja resaltó el buen nivel del ASVEL: "Están jugando muy buen baloncesto. Han cambiado, jugadores, al entrenador... Sabiendo lo que se jugaban fueron capaces de ganar al Efes en casa y a punto estuvieron de derrotar al AS Monaco. Están jugando bien, sobre todo defensivamente". En este aspecto, Mumbró apeló a la intensidad para llevarse el triunfo: "Sabemos que hay que estar muy bien defensivamente para frenarles".

Preparación del partido

Mumbrú ha trabajado en los últimos días con sus hombres para preparar el decisivo partido de este jueves aunque reconoció que el calendario deja poco margen para prepara los partidos con tranquilidad. El equipo viene de caer en la Liga ante el Gran Canaria: "Es difícil en dos días cambiar cosas, hemos hecho foco en lo que tenemos que mejorar, ante el Gran Canaria hicimos 34 minutos de muy buen juego y 4 malos con muchas pérdidas que nos provocó acabar mal". Por ello, no quiere que ante el ASVEL, su equipo se relaje ni un minuto: "Tenemos que hacer un partido completo, saber lo que nos jugamos esta semana e intentar que estén todos motivados".

Álex Mumbrú / Loyola Pérez de Villegas

Sobre el objetivo de entrar en el play-in, es decir entre los 10 primeros de la Fase Regular de la Euroliga, Mumbrú resalta: "Así como en la Liga sí tenemos la obligación de lograr determinados objetivos, en la Euroliga, entrar en el play-in es más bien una ilusión. Estamos muchando por jugar algo que nunca hemos jugado. No lograrlo no sería una decepción, no hay más que ver el nivel de los equipos con los que estamos compitiendo, pero desde luego vamos a luchar hasta el final por lograrlo". Mumbrú confía en que tanto esfuerzo no sea en balde: "hemos sufrido mucho en la Euroliga, nos ha costado a veces pagar un alto precio en la Liga y por eso, ahora, vamos a luchar al máximo". El técnico, a falta tan sólo de dos jornadas, no quiere mirar demasiado las posibles combinaciones: "No hacemos cálculos, tenemos claro que hay que ganar al ASVEL primero, hacer el máximo esfuerzo".

Fichaje de Alpha Kaba

Sobre el fichaje del pívot Alpha Kaba, anunciado por el club este martes, Mumbrú destacó que espera que cubra el roll que desempeñaba el lesionado Boubacar Touré. "Kaba es el perfil que nos faltaba, necesitábamos un hombre que fuese lo más parecido a Bouba para no tener que cambiar sistemas, a estas alturas sería complicado. El club ha hecho un esfuerzo importante para suplir a Touré. Hemos intentado recuperarlo pero ha sido imposible, cuando nos dijeron que no podría jugar en lo que queda de temporada, empezamos a mover el mercado". Kaba podría debutar este mismo domingo en la Liga: " intentaremos ponerlo lo más posible para que se adapte lo antes posible".

Otra oportunidad para Harper

Aunque ha sido uno de los jugadores que más veces ha descartado, Mumbrú destacó que sigue contando con Jared Harper, quien, ante el bajo rendimiento de Kevin Pangos, podría volver a cobrar protatonismo en el tramo final de temporada: "Jared puede cambiar su roll, así es. Contamos conlos 15 jugadores. Si alguienno acaba de arrancar y otroscada día demuestran que pueden estar, está claro que rotaremos para tener el mejor equipo posible.