El Valencia BC cierra la pretemporada ante el Río Breogán

Todo apuntaba a una final ante el Real Madrid que midiera a los dos últimos finalistas de la Liga Endesa, pero sorprendentemente, el Río Breogán logró derrotar en la semifinal del torneo EncestaRías ACB a los de Sergio Scariolo, tras remontarles 19 puntos e imponerse en la prórroga y será este sábado el rival del Valencia Basket a partir de las 20:30.

Los de Pedro Martínez afrontan como favoritos el último partido de la pretemporada, antes de encarar una Supercopa Endesa en la que el primer cruce les medirá al potente Unicaja, vigente campeón. Y llegan en un gran momento de forma por lo visto el viernes antes el Baskonia y a pesar de contar con las notables bajas por lesión de Jean Montero, Brancou Badio y López-Arostegui.

Buenas sensaciones

El buen rendimiento de Kameron Taylor, Omari Moore, De Larrea o Josep Puerto permite mirar a los próximos retos con optimismo, aunque ante el Baskonia también destacaron Matt Costello y un Nate Reuvers que jugaba sus primeros minutos de la pretemporada y a buen nivel, con 11 puntos. Buenas sensaciones a las que se sumó el hecho de que pudiera debutar de taronka Ike Iroegbu, con contrato de un mes para suplir las lesiones en jugadores exteriores.

Isaac Nogués, con más de 15 minutos en pista en la semifinal ante el Baskonia. / Diego Couso

Rival con confianza

El Valencia Basket se encontrará con un rival con la moral de las nubes tras su sorprendente victoria ante el Real Madrid, en la que destacaron Aranitovic con 15 puntos y Artur Kurucs y Keandre Cook con 13 cada uno. Tres de las grandes amenazas de los de Luis Casimiro en la final ante el Valencia Basket en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra.

Por su parte, el duelo por el tercer y cuarto puesto medirá a partir de las 18.00 horas al Real Madrid y al Baskonia tras las derrotas de ambos en las semifinales.