El Valencia BC, ante un rival directo en el Roig Arena en la lucha por el play-in

La Euroleague Women regresa al Roig Arena y lo hace casi un mes después del último partido del Valencia Basket en la máxima competición europea, cuando ganaron al Basket Landes a domicilio por 57-66 el 18 de diciembre. Ahora toca medirse a otro rival directo como el Umana Reyer Venezia, con el que también están empatadas con un balance de 5-3 en el grupo F de la competición.

Las taronja, eso sí, llegan con la única baja de Cristina Ouviña por su proceso gripal y con las ya recuperadas Raquel Carrera y Leticia Romero, que pudieron tener minutos en el último encuentro de LF Endesa ante el Perfumerías Avenida, en el que las de Rubén Burgos se impusieron con claridad para certificar la recuperación de sensaciones tras varios tropiezos dolorosos.

Casi una 'final' teniendo en cuenta que quedan solo cuatro jornadas para el play-in y que, tras el intocable Fenerbahçe, hay un triple empate entre las taronja, las italianas y el Basket Landes, con el Casademont Zaragoza a un solo triunfo por detrás.

Cita especial para Yvonne Anderson

Si hay una jugadora especialmente motivada para el partido de este miércoles es Yvonne Anderson, ya que la estadounidense con nacionalidad serbia se mide a su exequipo, con el que también tiene cuentas pendientes del año pasado, cuando cayó eliminada ante el Venezia en la Euroleague Women. Por ello y por las ganas de volver a luchar por el máximo título europeo, la última incorporación taronja destaca que "vine aquí para jugar este tipo de partidos. Siempre espero con muchas ganas la Euroliga. La liga española es sin duda muy exigente por sí sola, pero jugar contra los mejores equipos de Europa, enfrentarme a un equipo de Venecia contra el que ya perdí cuando estaba en otro club… sí, estoy muy ilusionada por volver a competir a este nivel".

A ello, añade Yvonne que "no tuve mucho tiempo para encontrar mi ritmo al principio porque Leti estaba lesionada. Eso me lanzó un poco a la hoguera, pero fue algo bueno para mí. Ahora me siento más cómoda sabiendo de qué son capaces mis compañeras, de lo que soy capaz yo, y de cómo podemos funcionar bien juntas en la cancha”.

Rubén Burgos analiza el duelo

Por otra parte, Rubén Burgos destaca que "hay mucha igualdad en esta segunda fase y creo que el partido contra Venecia poco a poco nos acercará si el resultado es positivo. Si no lo es, tampoco nos aleja del todo, por supuesto, pero sí sería un paso hacia avanzar, hacia estar en las posiciones altas donde queremos estar, donde el líder, claro, es Fenerbahce, pero estamos varios equipos metidos en la pelea por las siguientes posiciones. Estamos preparándonos para ello de la mejor manera posible. Hemos recuperado ya un poquito más a Raquel y a Leti, sobre todo. Cris todavía con el proceso gripal, no puede trabajar con el grupo y el último partido acabaron con molestias musculares las jugadoras de posiciones exteriores, sobre todo, tanto Hind como Buenavida. Veremos a qué nivel pueden trabajar con el grupo. Hay que estar juntas y siempre saber que unas debemos ayudarnos a otras".

Rubén Burgos, pendiente de la evolución de las molestias de Buneavida y Ben Abdelkader. / Miguel Ángel Montesinos

Precedentes con Anderson de rival

Aunque queda ya lejos, un duelo ante el Umana Reyer Venezia trae a la memoria el partido que le dio al Valencia Basket el primer título de su historia, con la Eurocup ganada con dos tiros libres de Raquel Carrera en la última décima de segundo de la final de 2021. Justo antes, la ahora taronja Yvonne Anderson dejaba contra las cuerdas a las de Rubén Burgos con una canasta con la que culminaba su partidazo a falta de 1,2 segundos.

Después de aquel duelo, se midieron en los playoffs de la campaña 21-22 , en la que a pesar de que Valencia Basket ganó en la ida en Venecia, en la vuelta en La Fonteta las italianas se llevaron la serie. Ya en EuroLeague Women ambos equipos se volvieron a encontrar la pasada campaña con una victoria para cada equipo. Respecto a los dos resultados en València, el triunfo el año pasado fue de 83-72. En EuroCup Women en 2022 la victoria visitante fue de 67-75.

Reencuentro con Mavunga

Anderson no será la única jugadora que se enfrente a su exequipo, ya que el Valencia Basket se reencontrará también con Stephanie Mavunga. Llevó la camiseta taronja la pasada campaña, ayudando a la consecución de los títulos de Supercopa LF Endesa 2024 y Liga Femenina Endesa 2025. En este periodo la pívot disputó un total de 54 partidos que se reparten en 36 de LF Endesa, 1 de Copa, 2 de Supercopa y 15 de EuroLeague Women, con una media de 10 puntos y 6 rebotes por partido.