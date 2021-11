Buenas noticias para Giorgi Mamardashvili. El 'gigante' georgiano se ha vuelto a enfundar los guantes 52 días después de que lo hiciera por última vez en aquel fatídico partido en el Pizjuán que acabó con su titularidad en el Valencia CF. Su 'receso' en el equipo de Bordalás también provocó que perdiera la plaza en la absoluta de Georgia, siendo convocado desde entonces con la Sub 21 de su país.

Precisamente Georgia Sub 21 ha disputado hoy a las 15:00 un amistoso ante el combinado inglés Sub 21. Mamardashvili ha sido titular y ha disputado los noventa minutos en la victoria por tres goles a dos de su selección. Guliashvili por partida doble y Gocholeishvili sentenciaron un partido que entraba en los últimos diez minutos del mismo ya con un abultado 3-0 en favor de los georgianos. Mola y Guehi pusieron algo de emoción pero fue demasiado tarde y no evitaron la derrota de su equipo.

Así pues, el joven guardameta del Valencia ha vuelto a disfrutar de minutos mucho tiempo después, lo que supone una gran noticia tanto para él como para el club.