29·10·2022 23:48

Le veo abatido... ¿Cómo está?

"No estoy abatido, no me gusta perder. Soy un hombre que difícilmente estoy aquí para mentir. No quiero disimular y tengo una cara y cuando estoy nervioso o no contento no lo puedo disimular. Es normal que esté orgulloso por el partido que ha hecho el equipo hoy, pero hoy no es problema de hoy. El problema es cómo jugamos otros partidos antes. Cuando un equipo no tiene calidad es imposible que en 11 partidos vaya 8 veces por delante. Esto no puede pasarnos. El equipo siempre trabaja a full durante la semana, debe mejorar muchas cosas, pero es un equipo que está vivo. Estoy muy orgulloso de entrenar a este equipo, no estamos ganando pero debemos seguir. Si el equipo continúa en esta dirección puede hacer muchas cosas"

La hostia hoy se la merece Marcos André por lo que hace en el 1-0

"No me enfado cuando mis jugadores fallan. A mí me gusta cuando un jugador se pone a disposición del equipo. Pueden fallar. Yo pienso y después de verlo, también ha estado obstaculizado (empujón) cuando ha ido a atacar la profundidad. El árbitro lo ha visto de forma diferente"