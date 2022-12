José Bordalás se marchó al final de la pasada temporada del Valencia CF. El entrenador alicantino hizo las maletas tras solo un curso dirigiendo al combinado de Mestalla y firmó su adiós con palabras de agradecimiento a pesar de que su relación con Meriton terminó plagada de desencuentros. Desde entonces no ha hablado, pero ahora ha roto su silencio con una serie de frases muy reveladoras.

Primero acerca de su relación (o no-relación) con Peter Lim. "Me habría gustado conocerle y posiblemente habría cambiado algo. Alguno se empeñó en que eso no ocurriese. Tenían miedo a que Lim me conociese; no tengo ninguna duda", explicaba el técnico en Veus Fe-ce, al tiempo que señaló que le gustaría volver a Mestalla algún día aunque no cree que "la propiedad actual pensase en Bordalás".

El alicantino no dio nombres, pero sí dejó un recado a Anil Murthy. Explicó que tenía una buena relación con él como con todos los presidentes, pero también que "su relación con la afición se notaba en el campo" y que tiene constancia que desde su marcha está todo mucho más tranquilo.

¿Cómo se fichó a Marcos André?

Desde que se hizo la operación para fichar a Marcos André se ha discutido quién le fichó por el rendimiento y las condiciones económicas. Bordalás se quiso desmarcar de la versión de que se encaprichó del delantero: "Le vi jugar dos veces y no me desagradó. El club me decía que era como Luis Suárez, que acaba de fichar por el Almería y que pasó por Granada, Zaragoza…y que ponían la mano en el fuego por él. Me hablaban de 3 millones de euros. Sé que desde el club dicen que fue capricho mío", defendió. Asimismo, defendió su labor en la proyección de varios jugadores, como son los casos de Mamardashvili, Hugo Duro o Diakhaby.

La llegada del brasileño implicó la salida de Kang In Lee, que se consumó a coste cero al Mallorca en el tramo final del mercado. Bordalás explicó su versión de los hechos: "Como sabéis, Kang In entrenó conmigo dos días. Al verle, lo hablé con Patri, mi ayudante: ‘Este es un grandísimo jugador’. El mensaje que a mí me dieron de Kang In Lee todos, y digo todos, es que había que sacarle. Que era un mal ejemplo para el grupo. No sé los problemas que había habido con ese chico, pero yo hablo futbolísticamente: creo que ese jugador hubiera ayudado al Valencia".