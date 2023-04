03·04·2023 23:18

Valoración del punto

"Debemos hacerla en función a lo que hemos visto. En el inicio del partido hemos encajado ese gol en la primera acción de ellos con peligro. Eso nos ha llevado a ir a remolque hasta la parte final de la primera parte. Nosotros tuvimos una de Justin en la primera parte y ahí ha estado la diferencia. Ellos han acertado y nosotros no. A partir del descanso ha sido muy difícil para nosotros jugar con 0-1 contra un rival peligroso. Han sacado el carácter, la casta y la personalidad. Hemos sido muy superiores en cuanto a juego, llegadas, generar, en cuanto a controlar que ellos no te hagan ninguna acción que nos reventara el partido. Este partido haberlo remontado tiene su mérito. Nos hubiera gustado ganar pero la inercia me parece muy positiva. El punto nos hace ver con esperanza el futuro. Y sobre todo me quedo con la reacción de los jugadores y con el cómo nos ha empujado Mestalla"