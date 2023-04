13:09

Zona baja

Que de inicio no estés donde esperabas no quiere decir que no seas consciente de dónde estás. No hay ninguna excusa de decir que somos el Valencia y no sabemos competir en este tipo de partidos. Es como la juventud y la falta de experiencia: no es excusa. Tenemos que tener exigencia y resultados, ser ambiciosos, que el equipo crea y haga las cosas bien y sobre todo no agarrarnos a ninguna excusa. Mañana es un partido contra un rival directo que nos lo va a poner muy difícil porque está en la misma situación de nosotros. La hora, si jugamos el lunes o el viernes... a mí no me sirve. Espero que veamos a un Valencia constante, dinámico, con energía, que empuje.