13:02

¿Cómo está Nico?

"Estamos esperando su evolución, pero somos optimistas. Hasta mañana no sabremos"

¿Qué le dirías a la gente para que piense en que es posible la salvación?

"Al final hay determinadas cosas que nosotros vemos que tenemos que corregir y otras que se hacen bien y no salen reflejadas. El aficionado puede pensar lo que quiere, pero todos conocemos València, pero conocemos realmente la sensación de tremendismo que a veces se vive. Tenemos que agarrarnos a que jugamos en casa y que el equipo en casa se ha mostrado bien en lo que buscamos y queremos, en cuanto a la energía, el no da la situación por perdido. Tenemos la ambición de sacarlo adelante"

Cavani-Hugo Duro juntos. ¿Cómo influye la baja de Kluivert?

"Depende del sistema que utilices, la clave está en los jugadores. En la interpretación o el juego que busques. No es algo que obsesione el jugar de una manera o de otra. Queremos hacer un sistema bueno que nos haga ser competitivos. Yo no he venido aquí para dejarme llevar por la corriente, ni para dejarme llevar por la sensación de que todo está mal o es tremendista. Quiere tener una exigencia alta para todos. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo y cuando todo el mundo lo haga estaremos más cerca. Exigencia máxima para todos. Estamos en un club en el que yo he vivido momentos en el que hemos estado por encima de las expectativas que marcaba el club por la exigencia de los jugadores. Esta exigencia te pide más. Y cuando das más, consigues más. Tenemos que exigirnos más, dar más. Debemos hacerlo para afrontar este partido"·