Lejos de dimitir por una temporada que casi arrastra al equipo al descenso a segunda división, tiene nuevo cargo. El hasta ahora Director Técnico del Valencia CF Miguel Ángel Corona se ha presentado como "Director Deportivo" en una entrevista que ha concedido al diario As. El nuevo máximo responsable del club en la parcela deportiva (al menos eso es lo que representa el cargo) ha reconocido que el club ha realizado una "revisión en cuanto a las responsabilidades que caen en mi persona" y afronta el nuevo cargo con "ilusión" y "ganas de hacer las cosas bien.

"¿En calidad de qué habla?", comienza la entrevista. "De director deportivo", responde Corona. "Se ha hecho una revisión en cuanto a las responsabilidades que caen en mi persona o en mi área. Lo afronto con ilusión y ganas de hacer las cosas muy bien", aseguraba.

Según Corona el nuevo cargo de director deportivo le permitirá al club tener más autonomía desde València y ser más "flexible", "ágil" y "mejor". "Se ha diseñado una serie de decisiones que nos permiten ser más flexibles, más ágiles y con la idea de la presidenta del local management, creemos que podemos ser mejores. Pero siempre habrá decisiones que, como cualquier club del mundo, tendrá que pasar el OK del máximo accionista y la presidenta".

Corona, que cumple cuatro años en el club (los mismos que el equipo lleva sin jugar en Europa) cree que es la mejor opción porque "conoce al detalle los problemas en los que nos movemos", afirma. "La presidenta lleva solo un año. Es la persona de máxima confianza del principal accionista. Estoy muy familiarizado con la situación actual del club, conozco al detalle los problemas en los que nos movemos y creo que desde aquí podemos ser mejores en la manera de gestionar".

A pesar de su la temporada que casi arrastra al equipo a segunda división, Corona asegura que nunca se ha planteado dimitir y no se considera el responsable único de los malos resultados: "Es una responsabilidad muy compartida", dice.

"Nos sentimos todos responsables. Es una responsabilidad muy compartida. No hay un único responsable. En el fútbol pagan los entrenadores, pero ellos no son el único responsable. Ellos son el máximo gestor de la plantilla y la autoridad en cuanto a resultados, pero ni tan siquiera ellos son el máximo responsable… Me siento responsable del mal año que hemos hecho, claro que sí", asegura.