El Valencia CF volverá a los entrenamientos el próximo día 10 de julio y, si nada cambia, lo hará con los jugadores que han estado cedidos esta temporada en otros clubes. Ellos son Koba Koindredi, Jorge Sánez y Uros Racic, que en principio no formarán parte de la plantilla de la próxima campaña. El club les busca una salida porque no entran en los planes de Rubén Baraja, pero no los va a apartar porque considera que puede sacar dinero con sus respectivas ventas, especialmente en los dos últimos casos, ya que han gozado de muchos minutos en el Leganés y en el Braga y han ganado cierto cartel en su mercado después de haber estado completamente devaluados el verano anterior.

Empezando por Racic, el futbolista ha sido importante en el equipo portugués en un año en el que alcanzaron al final de copa. El espigado centrocampista viene de disputar un total de 38 partidos repartidos entre la Liga de Portugal, la Taça, la Europa League y la Conference League, disputando un acumulado de 1.759 minutos y marcando cuatro goles. Unos guarismos que no han logrado convencer a los lusos para ejecutar la opción de compra de cinco millones de euros que había estipulada en la operación de cesión que se firmó en el tramo final del pasado mercado. Ahora el Valencia le busca acomodo en otro club y tratará de sacar algo de dinero, aunque las expectativas no son del todo elevadas dado que finaliza contrato en 2024 y los equipos compradores tienen la sartén por el mango. El equipo de Mestalla va a remodelar su centro del campo, especialmente por las salidas de Ilaix Moriba y Nico González, que finalizaron sus respectivas cesiones. En esos planes en principio no entra Racic y aunque tiene una pretemporada por delante, la opción de que salga del equipo es por la que ahora mismo se inclina la entidad valencianista. El club ya aborda la 'operación cedidos' Sáenz, con cartel en segunda El que ha dado un vuelco a su situación después de una temporada a préstamo es Jorge Sáenz. Después de varias campañas casi en blanco por su infructuosa cesión al Celta de Vigo y su discreto paso por el Marítimo de Portugal, un buen final de campaña el año pasado en el Mirandés y una gran temporada en el Leganés han hecho que el futbolista sea visto con mejores ojos en el mercado de Segunda División. En el combinado madrileño lo ha jugado casi todo (38 partidos) y ha sido el líder de la defensa. Ahora mismo colecciona intereses en la categoría de plata y le queda un año de contrato con el Valencia CF, que quiere sacar algo de dinero con su marcha y, en principio, no le dará la carta de libertad. No se ha revalorizado ni de mostrado poder tener un sitio en el Valencia Koba Lein. El centrocampista arrancó maravillando en su cesión al Oviedo, pero se fue diluyendo poco a poco y las lesiones tampoco le ayudaron. Ha acabado jugando 20 partidos y le quedan dos años de contrato, por lo que podría volver a salir en calidad de cedido.