Yarek Gasiorowski se ha convertido en una de las sensaciones del Europeo Sub-19 de Malta. El ‘5’ de la selección española está acaparando muchos de los focos del torneo. Su liderazgo en defensa no ha pasado desapercibido para nadie. El central del Valencia ha firmado una fase de grupos brillante con un gol de volea incluido a Islandia y afronta con toda la ambición del mundo la fase final del campeonato. No hay cuartos de final. El de Polinyà del Xùquer está a 180 minutos de coronarse como campeón de Europa juvenil. Esta noche (21:00 horas) jugará una semifinal con tintes de final contra Italia en el National Stadium-Ta’ Qali. En juego, el billete para finalísima. Allí esperará Noruega o una de las favoritas al título: Portugal.

Yarek es uno de los pilares de la Sub-19 española. El valencianista es uno de los tres únicos jugadores que han sido titular en los tres primeros partidos. Para el selecccionador José Lana es intocable. El central arrancó el torneo marcando uno de los goles de la victoria (1-2) contra Islandia. Días después fue fijo en la goleada (0-5) a Grecia y supervivió a las rotaciones masivas contra Noruega (0-0). Jugó los primeros 45 minutos ‘solo’. Esta noche apunta al once de gala de una España que llega invicta con siete goles a favor (tres de ellos del máximo goleador de la competición Víctor Barberá) y sólo uno en contra. Ilias (Villarreal) o Fresneda (Valladolid) son las otras grandes esperanzas de la Roja.

Más difícil ha tenido el camino la Sub-21 de Italia: una victoria, un empate y una derrota. Los ‘Azzurrini’ han escalado una montaña» para alcanzar las semifinales como decía el seleccionador Alberto Bollin, pero son un rival muy duro con jugadores de mucha proyección.

La espina clavada

El central del Valencia quiere quitarse la espina clavada del último Europeo Sub-17 cuando unas manos suyas condenaron al equipo con la eliminación. «Lo hablo mucho con mis compañeros que tengo esa espinita clavada del año pasado. A ver si me la puedo quitar, ojalá. El objetivo es ganar el Europeo. Aquí vamos a ganar. Vamos a por todo». Su sueño es llegar a Paterna el lunes 17 con su medalla de campeón. «Supongo que me incorporaré más tarde. He visto que tienen el primer partido el día 18 de julio contra el Nottingham, supongo que me incorporaré a partir de ahí».