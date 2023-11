César Tárrega se vistió de ‘Superman’ en el Antonio Puchades para darle una victoria importantísima al Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo sobre la bocina. El defensa central valenciano se elevó por encima de todos en el área para cabecear la pelota y poner el 3-2 definitivo en el electrónico que da alas a los blanquinegros. El partido estuvo muy igualado, hubo varios vuelcos en el marcador y finalmente se decantó del lado valencianista. Pablo Gozálbez y Diego Moreno pusieron los goles blanquinegros, mientras que Álex Salto desde los once metros fue el autor de los goles alicantinos.

Y eso que el choque no empezó nada bien para los valencianistas. Fue en el minuto 10 cuando el colegiado señaló la primera pena máxima, muy protestada por los jugadores locales. Salto la tiró por el medio y Nil Ruiz no le leyó las intenciones. El gol, no obstante, no noqueó a los pupilos de Angulo que unos minutos más tarde lo empataron gracias a Moreno, que llegando desde atrás convirtió el tanto de la igualada.

Dio alas a los blanquinegros el tanto y fue en busca del siguiente. Lo logró pasado el minuto 20 a través del punto de penalti también y nuevamente con muchas protestas, esta vez de los jugadores de La Nucía. Se encargó de transformarlo uno de los alumnos aventajados de la Academia del Valencia CF como es Pablo Gozálbez, que engañó al meta con total tranquilidad al palo derecho. El partido estaba realmente agitado, con alternativas para los dos equipos y con muchos goles además del protagonismo arbitral que señaló los once metros en dos ocasiones.

Tercer penalti

Hubo una tercera nada más reanudarse la contienda. Esta vez favorable a los nucieros y otra vez convertida por Salto. Quedaba toda una segunda parte por delante con empate en el marcador y con todo por resolverse a nivel de resultado. Las ocasiones, no obstante, brillaban esta vez por su ausencia hasta casi el minuto 80 cuando Nil Ruiz detuvo una acción clarísima de gol dentro del área. Estuvo más acertado Tárrega cuando el partido agonizaba y la celebración de todo el equipo a su gol de cabeza fue el mejor reflejo de la liberación que sintió la plantilla con él.

FICHA TÉCNICA

VCF Mestalla: Ruiz; Moreno, César Tárrega, Iván Muñoz (Frith, 75′), Yellu (Joselu, 55′), Martín Tejón (Carlos Alemán, 75′), Marco Camus, Ali Fadal, Iranzo, Gozálbez (Javi Navarro, 90′) y Rodrigo (Azael, 90′).

La Nucía: Iglesias; Monterde, Robles, Salto (García, 64′), Toner, Eneko, Dasquet, Caler, Saiz (Rodri, 75′), Alberto Rubio (Javi Serra, 86′) y Mariano (Fofo, 86′).

Goles: 0-1 (12′): Álex Salto (pti.). 1-1 (16′): Diego Moreno. 2-1 (22′): Gozálbez (pti.). 2-2 (51′): Álex Salto (pti.). 3-2 (91′): César Tárrega.

Árbitros: Martínez Campillos, del colegio balear.