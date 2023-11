Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, tras tener acceso a la memoria económica del club, tiene claro que “alguien miente en este asunto del nuevo Mestalla y del convenio que permitiría a Peter Lim pegar su gran pelotazo urbanístico. Algunos políticos hablan de que están consensuando las modificaciones del convenio, otros hablan de negociaciones con el abogado de Meriton, Solís habla de que las negociaciones avanzan de forma positiva y la no residente fiscal, Layhoon Chan afirma que antes de final de año el chantaje de Peter Lim obtendrá sus resultados: el promotor que ha incumplido la ATE podrá comenzar unas obras de 200 millones de euros poniendo el Valencia cf sólo 80, y el Ayuntamiento le firmará un convenio ilegal y le dará unas licencias sin dar por caducadas las anteriores, tal y como dice la ley”.

“Es el momento de que todo el mundo se retrate, incluidos los jefes de servicio de urbanismo y planeamiento de la ciudad, y los correspondientes servicios de la Generalitat Valenciana que recuerdo, también tendrán que informar sobre la concesión de licencia nueva en un gran proyecto urbanístico como es el Nuevo Mestalla. Todos ellos saben que el convenio/fichas no se puede aprobar sin acudir al pleno del Ayuntamiento, cuando la ley 7/1985 y la ley 57/2003 son muy claras y exigen que su aprobación necesite la mayoría ABSOLUTA del número legal de miembros del Pleno, y detalla las responsabilidades que asumen los concejales cuando votan: responsabilidad solidaria y responsabilidad personal y patrimonial ante cualquier posible delito de prevaricación. La legislación también exige que las licencias cuenten con el visto bueno de diferentes Consellerias de la GVA. También es preceptivo el informe favorable del Secretario, y en el caso de la renovación de licencias ya caducadas, como son éstas, primero hay que cerrar el expediente de caducidad y después, abrir el nuevo expediente con un proyecto serio y no con las 4 infografías diseñadas por el arquitecto de cabecera de Lim” ha denunciado Miguel Zorío.

Miguel Zorío reitera que cree que la Alcaldesa va a cumplir la palabra dada ante los representantes de todos los valencianos: “no cederemos ante Peter Lim, haremos cumplir la ley en el tema de la licencia, y sólo la daremos si es legal, si Peter Lim retira las demandas contra el Ayuntamiento, si garantiza económicamente el 100% de la obra y sin pelotazo urbanístico. Y eso lo dijo ante los 33 concejales votados por todo el pueblo valenciano. Y también reitero que creo que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia y todos sus funcionarios van a defender a los valencianistas y no a Peter Lim en esta operación de burdo chantaje. Estoy seguro que, de nuevo, si alguien miente, es Meriton”.

En cuanto a los tiempos de concesión de las licencias, Zorío expresa su deseo de que Lim no tenga un trato de favor: “A Juan Roig le ha costado más de 18 meses tener licencias sobre un gran proyecto que él está pagando de su bolsillo. A Peter Lim no le podemos dar licencias ilegales en tres meses para un proyecto que quiere financiar con los beneficios urbanísticos ilegales que espera conseguir de Catalá. Otros grandes proyectos empresariales de la ciudad, llevan sin licencia muchos meses, cuando su promotor no ha incumplido ningún contrato con el Ayuntamiento”.