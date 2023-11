Layhoon Chan ha viajado durante el parón a Singapur para reunirse con Peter Lim y el Consejo de Administración del Valencia. La presidenta ha mantenido diversas reuniones con el máximo accionista y varios miembros del consejo con tres temas principales encima de la mesa: la Junta General de Accionistas del 14 de diciembre, el inminente mercado de fichajes de invierno y la hoja de ruta para la reanudación de las obras del Nou Mestalla.

Layhoon tiene previsto regresar esta semana a Valencia (presidirá el partido del sábado contra el Celta de Vigo) con las directrices marcadas por el propietario en una reunión de trabaja marcada por la ausencia del ‘local manegement’ valenciano. Ningún representante del Valencia de València ha viajado hasta Singapur a diferencia de otras ventanas internacionales. Ni el Director Corporativo Javier Solís ni el Director deportivo Miguel Ángel Corona.

La reunión, desvelada por el diario ‘As’, se produce a las puertas de la Junta del 14 de diciembre y pocos días después de que el club presentara las cuentas anuales del Valencia con las que el club volvió a cerrar un ejercicio con pérdidas, en esta ocasión de 1,2 millones de euros antes de impuestos, que será de 6,9 después de impuestos. Las reuniones de Singapur han servido para preparar la junta.

El club también espera una respuesta de Peter Lim en torno al mercado de invierno. El máximo accionista tiene que decidir si autoriza o no la llegada de fichajes en enero. Rubén Baraja y el propio Corona han reconocido públicamente que la prioridad es reforzar la posición de extremo, pero la última palabra es de la propiedad. No hay que olvidar que Peter Lim decidió no invertir en verano los más de 10 millones de euros disponibles en el ‘Fair Play Financiero’. También es importante su postura sobre las posibles ventas de futbolistas y si el Valencia está dispuesto a escuchar las ofertas que lleguen ahora.

El otro foco de interés en las reuniones de Singapur fue el estadio. María José Catalá sigue a la espera de una respuesta formal a su propuesta de tratar el convenio en el momento en el que se reanuden las obras. La alcaldesa de Valencia también instó al club a retirar la demanda por la caducidad de la ATE. Lim marcará la hoja de ruta del club.