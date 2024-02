Longoria y Gattuso: matrimonio al borde de la ruptura

La aventura de Gattuso está a un paso de llegar a su fin en el Olympique de Marsella de Pablo Longoria. El 'león' Gennaro no ha levantado al equipo de la Costa Azul en ningún momento y más allá de vender ese juego alegre y divertido, el técnico no ha tenido resultados óptimos. Una victoria en los últimos nueve partidos (en Copa), la última ante el Brest, han dejado claro que no ha dado la talla al frente del banquillo de un equipo que este año ya sumaría su tercer entrenador si finalmente es destituido. Cabe recordar que Marcelino García Toral fue la apuesta de Longoria en verano pero los problemas con los fans, la mala gestión de los fichajes, el fracaso de la eliminación en fase previa de la Champions League y la intranquilidad en la ciudad, provocaron que el asturiano abandonara el club a las primeras de cambio.

Tras su adiós, la apuesta por Gattuso sorprendió a propios y extraños después de su mala etapa en el Valencia. En Mestalla, Rino empezó a buen nivel pero terminó abandonando la entidad por la puerta de atrás, sin dar explicaciones como sí hizo Bordalás un año antes y con apenas unos segundos delante de los micros en Paterna en una escena en la que no explicó demasiados motivos. De la tensión vivida en Valencia, donde no estuvo a buen nivel, a un nuevo fracaso en Marsella, el técnico suma de esta manera un año y medio con problemas en el banquillo y sin conseguir su gran objetivo: que sus equipos jueguen un fútbol combinativo y consiga buenos resultados.

Según ha adelantado Fabrizio Romano, uno de los entrenador que está en el radar del Olympique de Marsella en estos momentos es Jean-Louis Gasset, entrenador que fue despedido al término de la fase de grupos de la Copa África con Costa de Marfil. En ese momento, la Federación incluso pensaba que su selección estaba eliminada pero un cúmulo de resultados le metieron en los octavos de final. La historia tuvo un desenlace espectacular para 'los elefantes', quienes consiguieron levantar el título de campeones de África unas semanas después. Ya sin Jean-Louis Gasset eso sí, quien ahora puede llegar al banquillo del OM. En cualquier caso, el técnico francés no es el único en la lista. Longoria debe acertar y es que a pesar de no haber ganado todavía en todo el 2024 en Ligue 1 y marchar en novena posición, en estos momentos está a 8 puntos de la quinta plaza.