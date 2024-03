Doble rasero de LaLiga: diferencias entre el apoyo a Vinícius y Peter Federico

La cuenta corporativa de LaLiga en Twitter, @LaLigaCorp, se mostró tajante en mayo de 2023 tras suceder la polémica racista en torno a Vinícius Junior. Un grupo de 'aficionados' se dirigieron al jugador brasileño con insultos racistas inaceptables y el Valencia CF, en primer lugar, condenó y castigó a estos seguidores prohibiéndoles la entrada en Mestalla.

El mundo del fútbol no se puso de lado y apoyó masivamente a Vinícius pero supo diferenciar entre 'un grupo de aficionados' y Mestalla en su conjunto. Ancelotti, que luego rectificó, y Vinícius (sobre todo el jugador) trataron de meter en el mismo saco a todos los aficionados del Valencia CF.

Por entonces el perfil oficial de LaLiga publicó un tweet condenando el racismo contra Vinícius. Justo igual que lo había hecho ya el Valencia CF, medios de comunicación y todos los actores del mundo del fútbol. Fue un escrito, acompañado de un vídeo, tajante que decía:

"La intolerancia y el racismo no tienen sitio en nuestro fútbol. LaLiga condena y actúa siempre ante cualquier insulto o actitud racista, xenófoba o violenta, dentro o fuera del terreno de juego. LaLiga apoya y respaldará a Vinícius y cualquier jugador que sufra estos ataques, como siempre ha hecho.LaLiga y los clubes seguiremos trabajando duramente para erradicar cualquier comportamiento de este tipo".

Junto al tweet, imágenes en vídeo de una campaña que había montado LaLiga con charlas entre los clubes de LaLiga recalcando ese "importante trabajo de concienciación". En esta sociedad, como bien apuntó LaLiga, todavía hemos de lamentar comportamientos racistas y sigue haciendo falta educación y trabajo al respecto.

¿Qué ha pasado con Peter Federico?

El jugador del Valencia CF, cedido por el Real Madrid hasta verano, ha sido víctima de diferentes insultos racistas por parte de la afición del club blanco por su 'exceso' de intensidad durante el partido. El atacante, que salió en la parte final del encuentro ante los blancos, salió 'enchufado' y tuvo en sus botas el 3-2 en dos ocasiones.

Pero, al margen de su actitud profesional, para los seguidores blancos no ha estado bien que alentara a la grada y se echara al equipo a la espalda en un momento complicado, como si tuviera especial interés en ganar a su exequipo. Teorías de conspiración al margen, la realidad es que el futbolista ha tenido que cerrarse los comentarios en las redes sociales por la cantidad de insultos y comentarios racistas -la mayoría de seguidores blancos- que estaba recibiendo.

LaLiga también ha condenado este caso, pero no de igual manera. Entre un caso y otro, cuestión de meses. Para empezar, no se habla de 'racismo', sino de 'conductas de odio' o de 'comentarios discriminatorios'. Y tampoco se incluye vídeo de cómo se trabaja para erradicar el racismo en la competición.

"En el deporte no hay lugar para conductas de odio. LaLiga condena los comentarios discriminatorios vertidos contra el jugador Peter Federico y le mu4estra apoyo, así como al Valencia CF. Seguiremos trabajando juntos para erradicar estos comportamientos de nuestro fútbol".

Además de no hablar de racismo y de insistir posteriormente con matices como "comentarios discriminatorios", en LaLiga no acompañan el tweet con vídeos de 'propagando' ni condenas como en su momento sí hicieron con Vinícius. ¿Por qué? ¿Por qué no se utiliza la palabra racismo? Paco Polit, periodista valenciano y que sigue la actualidad del Valencia CF, ha sido el encargado de denunciarlo públicamente en redes sociales.