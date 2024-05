María José Catalá habla tras el acuerdo del Valencia y Atitlan

Este miércoles el club ha anunciado la venta del terciacio anexo al esqueleto de cemento de la Avenida de Cortes Valencianas a Atitlan Desarrollos Inmobiliarios, empresa de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig. Una operación, eso sí, sujeta a que la Administración conceda las diferentes licencias urbanísticas para poner en marcha el Nou Mestalla.

A su salida de un acto de la Copa Davis, María José Catalá fue preguntada por este anuncio, pero decidió no mojarse al respecto: "No puedo comentar todo. Es un acuerdo entre particulares, entre terceros. Me parece bien todo lo que sea positivo para la ciudad", decía la alcaldesa de Valencia.

El acuerdo anunciado por el club se puede interpretar como una medida de presión para los diferentes grupos políticos porque no podrá fructiferar sin que le den las licencias para el proyecto de estadio que presentaron y llega justo un día después de que PP y VOX votasen en contra de la moción socialista para pedir los avales de pago del estadio.