La 'era Lim', una trituradora de atacantes

En los últimos años por el Valencia CF han pasado una infinidad de atacantes, y todos o casi todos ellos con el mismo desenlace independientemente de si su rendimiento ha sido bueno o malo. Un final que separa su camino del que recorre el Valencia de Meriton y siempre a consecuencia de la recesión deportiva que atraviesa el club. Y es que si los futbolistas que no funcionan terminan haciendo las maletas precisamente por su bajo rendimiento, los que sí dan resultado en Mestalla lo hacen porque su nivel despierta interés en otros equipos cuyo potencial económico y proyecto deportivo son más atractivos para el futbolista en cuestión.

El último lustro está plagado de casos similares. Los de la temporada 2022/23 que inició Gattuso y concluyó Baraja son muy evidentes. En el verano previo, el club incorporó a cuatro atacantes: Cavani, Castillejo, Samuel Lino y Kluivert. Ni el ‘9’ uruguayo, una leyenda del siglo XXI, ni el extremo malagueño estuvieron a la altura, por lo que el club decidió buscarles acomodo lejos de València. Lino y Kluivert sí rindieron, de hecho fueron ambos clave en la agónica salvación. Baraja se los hubiera quedado a ambos, pero el Atlético reclamó al brasileño de vuelta y el Bournemouth de Iraola pudo pujar más fuerte por el neerlandés. En el curso 23/24, los dos han sido importantes en sus respectivos clubes.

Lino dispara ante Foulquier / EFE

Un verano atrás la película tuvo un guion casi idéntico. El Valencia de Bordalás reforzó su ataque con Bryan Gil, Hugo Duro, Hélder Costa y el que entonces fue el ‘fichaje estrella’, Marcos André, por el que se pagaron alrededor de ocho millones de euros. El rendimiento del brasileño fue decepcionante de principio a fin y no estuvo ni cerca de justificar su precio. En agosto de 2023 se consumó el fracaso de la operación, otro más, con su regreso a Pucela tras una etapa corta y plagada de sombras en València. Bryan Gil y Hélder Costa, por su parte, no firmaron con el Valencia con tatas expectativas, pero tampoco dieron el nivel mínimo y al término de sus cesiones pusieron punto final a su periplo en Mestalla.

Ese verano, eso sí, se encuentra la excepción que confirma la regla, la de Hugo Duro. El madrileño fue un fichaje de perfil bajo y dos de sus tres temporadas en la capital del Turia han sido de mucho nivel. La próxima será su cuarta campaña de blanquinegro, todo un logro en los tiempos de Meriton. Y en el apartado de ventas, la más sonada fue la de Guedes, al que el club tuvo que vender no por bajo rendimiento sino por necesidad de cuadrar cuentas. El luso puso rumbo al Wolves tras una etapa en el Valencia con muchos más momentos buenos que malos.

Hugo Duro anotando ante el Getafe uno de sus 13 tantos este año / JM López

Años atrás, nombres como Maxi Gómez, Patrick Cutrone o Manu Vallejo también retumban en el valencianismo como delanteros de paso que no cuajaron. U otros como Simone Zaza, que sí cuajó y se ganó el cariño de una afición exigente como la del Valencia, pero no le sirvió para cambiar el final de la película y escapar de la trituradora de atacantes de Lim. Ni hablar de los Ferran, Rodrigo, Gameiro, Kang In y compañía, empujados por el club a marcharse.

Yaremchuk, Canós y Peter

El turno ahora es para los últimos en llegar. Yaremchuk, tras una temporada muy irregular, no volverá a jugar con el Valencia casi con total seguridad. Sergi Canós sí. El de Nules es propiedad del club y aunque su primer año no ha sido al nivel esperado, las condiciones se dan para tenga más oportunidades. La incógnita es Peter Federico, cedido con opción de compra que el club está dispuesto a ejecutar si las circunstancias se lo permiten este mercado de verano.

Suscríbete para seguir leyendo