Última hora sobre el caso Hateboer

Antonio Percassi ha hablado de Hans Hateboer. Lo hizo ayer, durante un acto comercial del Atalanta. Las sensaciones no fueron buenos en clave mercado. El presidente del club bergamasco respondió a la pregunta sobre el lateral derecho holandés, pero borró de la ecuación la propuesta de Pablo Longoria, interesadamente. «No se nada de Hateboer, no estoy al tanto de que el Valencia CF haya insistido», lanzó Percassi. El Atalanta ha fijado un precio, está dispuesto a dejar salir al carrilero, pero no va a bajar la cantidad en pleno mes de julio.

Percassi tiene las ideas claras. La temporada pasada traspasó a Andrea Conti por 24 millones de euros –también lateral derecho– y es consciente del potencial de Hateboer: 24 años, internacional oranje en una selección que abre un ciclo interesante, su perfil ideal para un fútbol como el español, su demarcación cotizando al alza... El presidente de lo tiene claro, si el Valencia ha traspasado a Joao Cancelo por más de 40 millones de euros, Hateboer tiene un precio importante también. En este caso, sobre los 15 millones de euros.



El camino de Piccini

La situación ha obligado al Valencia en activar una nueva vía para la posición. Cristiano Piccini, lateral derecho del Sporting, gana enteros. No es el perfil preciso –ataca mejor que defiende– pero guarda muchas de las condiciones subrayadas: juventud, físico, fuerza aérea. Además conoce LaLiga; antes de llegar a Portugal pasó por el Betis. Hateboer no está muerto, pero sí difícil si el Atalanta no cede. El Valencia es consciente de la importancia de cerrar un refuerzo para el flanco derecho de la retaguardia, pero busca una operación inteligente. Piccini no es un saldo, pero la diferencia puede significar luz verde.