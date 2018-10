Con una grieta en la izquierda

El Valencia se juega la vida en la Champions League sin banda izquierda. Ni Gonçalo Guedes ni Denis Cheryshev llegan a tiempo para enfrentarse al Young Boys. Ninguno de los especialistas de la plantilla estarán a disposición de Marcelino García Toral en Suiza. El portugués y el suizo no entrenaron con el grupo, no entraron en la lista de convocados y se quedarán en la ciudad deportiva de Paterna recuperándose de sus respectivas lesiones. El técnico tendrá que improvisar alternativas que permite el plantel: Carlos Soler, Daniel Wass y Ferran Torres. Un contratiempo más.

Marcelino ya avisó la semana pasada que sería complicado que Guedes llegara a tiempo para viajar a Suiza. Era difícil, pero no estaba descartado. Ayer se confirmaron sus peores pronósticos. El jugador saltó al césped por primera vez en su proceso de recuperación, hizo serie de carreras, pero todavía no ha comenzado a tocar balón y no está preparado para competir. El luso se queda trabajando en Paterna para recuperarse de la distensión en el abductor izquierdo que le impidió viajar con su selección y jugar contra el Leganés. El objetivo es el partido de liga del sábado contra el Athletic de Bilbao en el nuevo San Mamés. La 'Ducati' tendrá que esperar y eso siempre es una mala noticia para el Valencia.

El problema es que esta vez no estará Cheryshev para ocupar la banda izquierda de inicio. El ruso no se ha recuperado de la contusión en la zona del gemelo y soleo de la pierna izquierda que ya arrastraba desde la selección. Un golpe que le impidió ejercitarse con normalidad toda la semana y que el sábado le obligó a retirarse a los quince minutos al sentir unas ligeras molestias. El jugador intentó seguir, pero se vio obligado a pedir el cambio. El domingo ni siquiera saltó al césped junto a sus compañeros. Es baja.

El Valencia viaja, por tanto, este mediodía a Suiza sin sus dos jugadores de banda izquierda específicos. No queda otra que improvisar como los últimos 75 minutos contra el Leganés. En sábado fue Carlos Soler quien ocupó primero esa posición, aunque pasados unos instantes, Wass intercambió su posición con el 'chino' y pasó de la derecha a la izquierda. Son dos de las alternativas de Marcelino, pero no las únicas. Ferran Torres entrenó la semana pasada algunos días en la banda izquierda y está preparado para jugar a pierna cambiada.



El doble lateral olvidado

La cuarta opción, Toni Lato, parece remota. El doble lateral ha pasado al olvido para Marcelino. El de la Pobla de Vallbona solo ha disputado 90 minutos y no juega de extremo desde la temporada pasada. El jugador, eso sí, entrena como el que más y espera su oportunidad para reivindicarse y volver a recuperar el protagonismo perdido. El lateral izquierdo de Marcelino es José Luis Gayà. Ha quedado demostrado. A excepción del partido de Anoeta, lo ha jugado todo. Incluidos 180 minutos con la selección. Y todo con problemas en el abductor de su pierna derecha. Gayà arrastra molestias musculares desde el partido ante el Celta. Paró frente a la Real Sociedad, pero compitió con molestias contra el United, Barcelona y Leganés. El jugador está al límite físicamente y el césped artificial del Stade de Suisse no ayuda. Hoy se probará es el mismo escenario del partido para ver cuáles son sus sensaciones y tomar una decisión. De momento, Marcelino lo ha convocado para desplazarse a Suiza y eso puede ser ya un primer indicio.