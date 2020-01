Marcelino: "Este Valencia CF lo hemos construido nosotros"

Marcelino García Toral ha vuelto a opinar en público sobre su salida del Valencia CF del pasado verano. El técnico asturiano participó en el programa 'La hora de Broti', presentado por el periodista José Joaquín Brotons.

El ex entrenador valencianista asegura que "este Valencia CF lo hemos construido nosotros", en referencia a su trabajo en el club de Mestalla y al de Mateu Alemany y Pablo Longoria: "Este Valencia lo hemos construido nosotros, antes de llegar Mateu el Valencia era un caos absoluto. Luego Mateu me contrato a mí y después vino Longoria. Entre nosotros fuimos construyendo un equipo que se convirtió en campeón y que todavía sigue consiguiendo resultados".

Sobre su salida del club el pasado verano por decisión expresa del propietario Peter Lim, asegura que se siente traicionado al tiempo que añade que pasa de los que le han hecho daño: "No guardo rencor a nadie, he heredado esa gran virtud. Aquellos que me han hecho mal es su problema, paso absolutamente de ellos. No puedo afirmar que me hayan traicionado. Podemos decir que nos sentimos traicionados, incluyo aquí a Mateu y Pablo, así nos sentimos, pero no lo puedo afirmar".

En cuanto a Peter Lim, volvió a mostrarse crítico con él hasta el punto de asegurar que "volvería al Valencia, pero con este empresario nunca. Es una plaza increíble, un equipo que te atrapa, su afición es espectacular. Me ha apoyado desde mi llegada, hasta que me fui, después de irme.... Solo tengo palabras de agradecimiento para esta afición. Afortunadamente no salí por malos resultados, salí por la decisión del propietario, tengo el beneplácito de la gente, pero los propietarios toman decisiones y los trabajadores debemos asumirlas".

Por último, afirma que no llevó la contraria a Lim y que no debió ser menos beligerante: "Rotundamente no, no debí ser menos beligerante porque nunca lo fui con la propiedad. No he hecho nada que cara a cara no se me haya dicho, nunca le llevé la contraria a la propiedad de lo que me había dicho cara a cara".