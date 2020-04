Negredo, a dieta en Dubai

Álvaro Negredo vive esta extraña situación en Dubai, donde trata de mantenerse en forma para el momento en que regrese a la competición con su equipo, el Al-Nasr. A sus 34 años, el delantero afirma en una entrevista a un medio local que "estoy siguiendo el plan de entrenamiento que el club nos ha dado, tratando de mantener mi dieta lo mejor posible para que, cuando esta situación pase, pueda estar lo más en forma posible".

Al ex jugador del Valencia CF le pilló en un buen momento la suspensión de la UAE Gulf League, con 8 goles y 6 asistencias, ahora espera volver a jugar pronto aunque la organización todavía no ha aclarado cuando será posible. Mientras, sigue con preocupación las noticias sobre la pandemia que llegan desde España. "Es realmente muy complicado. Mi esposa y dos de mis hijos están aquí, pero en España hay una de mis hijas, mis padres, mis hermanos... Siempre me preocupa que les pueda pasar algo y no podría ayudarlos. Espero que todo esté bien pronto", afirma.

Negredo asegura que habla todos los días con su familia en España pero asegura que "esto no es fácil, estamos en una situación que nunca hubiéramos imaginado. Lo único que podemos hacer es confiar en las autoridades y esperar que pasemos por esto pronto. Estoy seguro de que, con el tiempo, todo volverá a ser normal".