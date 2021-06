Hugo Guillamón habla de Bordalás, España y el dorsal '4' en SUPER

Hugo Guillamón empieza sus vacaciones tras un primer año en la élite. 27 partidos en el primer equipo, 8 en la Sub-21 y uno en la Absoluta. Y lo mejor está por llegar. Cree en el Valencia, en Bordalás, en Gayà, en Soler y en el dorsal '4' de Arias.

Vaya final de temporada con la selección española.

Sí, han sido dos semanas muy especiales para mí. No me puedo quejar. He acabado bien con el debut en la selección absoluta y a seguir trabajando para que el año que viene sea mejor.

Qué pena el Europeo Sub-21.

Mucha. Hicimos una buena primera fase en marzo y teníamos muchas ganas de que llegara la fase final con los cuartos de final contra Croacia. Contra Croacia estuvimos a muy buen nivel. Fue una pena. Sobre todo por el partido de semifinales que hizo el equipo porque creo que en el campo se vio que no merecimos perder de esa manera. Merecimos un poco más. Es verdad que Portugal era muy buena selección, pero se dio así y, aunque es una pena, hay que seguir. El fútbol es así y no hay que darle muchas más vueltas.

¿Cómo y cuándo recibes la llamada de la absoluta? Porque ya estabas de vacaciones.

Estaba ya en casa. Había vuelto hacía dos días del Europeo. Estábamos cada uno en casa de vacaciones. Fue todo muy rápido. Nos llamaron. Nos explicaron la situación y entendimos que había que ir a Madrid a jugar el partido y eso hicimos.

Qué subidón debutar con la Absoluta. Eso si que no entraba en tus planes.

Sí. Solo que te elijan para ir con tu selección ya es un orgullo. Ahí ya sabíamos que muchos jugadores íbamos a debutar con la Absoluta. Fuimos con mucha ilusión porque sabíamos que iban a ser momentos que nunca íbamos a olvidar. Encima jugué de titular. Fue todo muy especial.

Y llega el gol a los 158 segundos. ¿Qué te pasó por la cabeza?

Sí, no sabía no cómo celebrarlo. No estoy acostumbrado aunque alguno he hecho esta temporada. Fue una jugada muy rápida. Llegó muy En el minuto 3. Me cayó ahí el balón y le pegué bien y fue una emoción grande. Siempre es especial hacer goles y hacerlo en el debut de la selección todavía lo hace más bonito.

Un gol que además ha hecho historia. Solo Mundo, Guillot, Valdez y Fernando marcaron en su debut. Y eres el cuarto más joven en marcar solo por detrás de Guillot, Tendillo y Paco Alcácer. Estás entre los grandes del Valencia.

Hay jugadores muy especiales en esa lista que han formado parte de la historia del Valencia y ver tu nombre en esa lista con leyendas del club te hace sentir especial.

Te felicitó Ricardo Arias, que es especial para ti.

Sí, nos conocimos, hablo a menudo con él, le estoy muy agradecido por todos los consejos que me da y lo que me intenta ayudar. Hablé con él, me felicitó y estoy muy agradecido por todo lo que está haciendo por mí.

En SUPER publicamos que Arias te dijo que quiere que heredes su dorsal '4'. ¿Lo vas a pedir?

Sí, sí. Es una cosa que está ahí. Ya cuando volvamos de las vacaciones veremos a ver la situación y ya se verá.

El final ha sido bonito pero la temporada se hizo muy larga.

Sí. Ha sido una temporada dura a muchos niveles, pero hay que pesar ya en la temporada que viene. El año ha sido duro, per o tango ganas de volver y de hacer un gran año con el equipo que creo que lo vamos a hacer.

A nivel individual tu primer año en el primer equipo es tremendo.

El primer año en primera división no es fácil. Sé que tengo muchas cosas que aprender, soy joven y creo que este segundo año me va a servir para coger experiencia y para ir mejorando como jugador en todas las facetas del juego. Estoy convencido de que con trabajo voy a ir subiendo el nivel poco a poco

27 partidos para un debutante no está nada mal.

He tenido la suerte de jugar muchos partidos este año. Me encontrado muy bien con el equipo, con los compañeros y con el míster (Javi Gracia). Me han dado mucha confianza desde siempre y estoy muy agradecido a ellos. Es verdad que he aparecido en bastantes partidos, pero ahora lo que pienso es en seguir mejorando.

¿Qué te parece el nuevo entrenador José Bordalás?

No lo conozco en persona, pero tengo buenas referencias de su etapa en el Getafe y en otros equipos y la verdad es que estoy esperando conocerlo.

¿Te puede venir bien un técnico del perfil de Bordalás?

Sí, sí, todos sabemos que es un gran entrenador, ha sacado buen rendimiento de muchos jugadores y con nosotros no creo que vaya a ser diferente. Tenemos ganas de trabajar con él y empezar el año y que todos juntos hagamos que el Valencia esté donde se merece.

¿Crees que puedes ser mejor aún con Bordalás?

Sí, sí, creo que yo y que todos. Es el objetivo año a año mío, del club, del entrenador que quiere que sus jugadores mejoren, espero que este año sea mejor que el anterior y eso es lo que vamos a intentar.

Por último, el técnico y el club ya confeccionan la próxima plantilla. ¿Ves un Valencia son Gayà o Soler?

No he hablado con ellos de esos temas, pero al final son nuestros capitanes y cuantos más años estén con nosotros mucho mejor porque nos ayudan siempre y porque son grandísimos jugadores.

¡Y suerte con el examen que no pudiste hacer por el debut sorpresa con España!

(Ríe) Sí, sí, al final pude cambiarlo y ya lo recuperaré. Voy a tener que estudiar, cada vez es más difícil por todos los partidos y viajes que tengo, pero es algo que me gusta y me ayuda a desconectar.