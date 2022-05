Baleares está liderando la lucha contra el plástico, no solo desde la normativa impulsada desde el gobierno autonómico, sino también desde iniciativas privadas como Balearics Plastic Free, que está logrando retirar de la circulación cientos de miles de objetos de un solo uso. Ahora, estas entidades han lanzado una guía destinada a hoteles y restaurantes para asesorar a estas empresas en la reducción de plástico sin mermar la calidad del servicio.

La certificación Plastic Free Balearics ha logrado suprimir 16.394 kilos de residuos plásticos en todo el territorio balear solo durante la fase piloto de 10 meses, según han anunciado sus responsables en la presentación de resultados de la iniciativa, celebrada este jueves en Palma.

Según han destacado las entidades participantes en una nota de prensa, este dato incluye casi 760.000 botellas de plástico de 33 centilitros eliminadas de la cadena de suministro.

Desde que se puso en marcha la certificación en junio de 2021, hasta el pasado mes de marzo, se han evaluado 115 establecimientos (53 en Ibiza, 29 en Mallorca, 19 en Menorca y 14 en Formentera).

El resultado de este proceso, han indicado, ha sido 67 establecimientos certificados como Plastic Free Guardian, que han conseguido de una a cinco estrellas en reconocimiento al porcentaje de buenas prácticas.

Esto implica que otros 48 establecimientos, entre ellos algunas cadenas hoteleras, no pudieron obtener el reconocimiento al no alcanzar los requisitos mínimos de la certificación, que exige el cumplimiento de la Ley Balear de Residuos y Suelos Contaminados y de las directivas europeos, y que, por otro lado, no admite el uso de los bioplásticos como alternativa a los plásticos de un solo uso.

En cualquier caso, a todas las empresas evaluadas se les ha otorgado un informe de mejoras que incluye los pasos a seguir para prevenir la generación de residuos y reducir su huella ambiental.

Según las estimaciones de Plastic Free Balearics, si se implementan dichas mejoras se suprimirían 28.450 kilos adicionales de residuos al año, de los cuales 6.319 kilos serían residuos plásticos.

El presidente y cofundador de la Fundación Save The Med, Bradley Robertson, ha afirmado que Baleares es la comunidad autónoma que más residuos genera per cápita y se ha creado la certificación Plastic Free Balearics para cerrar el grifo de los desechos plásticos y frenar la contaminación que producen en las Islas.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha apoyado los objetivos de la certificación y ha argumentado que la visión de la gestión de residuos debe empezar en la vida cotidiana y debe derivar en la sociedad.

Mir ha reivindicado que la Ley de Residuos balear, avanzándose a políticas europeas y a la normativa estatal, ha puesto un primer hito en el camino de la prevención de residuos.

Sin embargo, ha trasladado la necesidad "imprescindible" de que existan iniciativas sociales como la de Plastic Free Balearics. "Solo así podremos afrontar el reto y la emergencia ambiental: es necesario construir una acción conjunta, transversal y holística", ha afirmado.

Una guía para las empresas del sector turístico

La certificación Plastic Free Balearics, una iniciativa aún más ambiciosa que la propia ley, pretende ayudar a las empresas HORECA de las cuatro islas a eliminar los plásticos de un solo uso y pone a disposición del sector herramientas para facilitar su implementación.

La Guía de las Alternativas Honestas a los plásticos de un solo uso para empresas HORECA es una de las principales herramientas desarrolladas por el proyecto, y su lanzamiento coincide con el aniversario de la entrada en vigor de la Ley Balear 8/2019 de Residuos y Suelos Contaminados, en funcionamiento desde el 20 de marzo de 2021. Esta norma prohíbe la venta, distribución y uso de productos de un solo uso como platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables hechos de plástico, así como las anillas de plástico de paquetes de bebidas.

"Desde nuestra experiencia, la ley de residuos ha ayudado a retirar de la cadena de suministro de las empresas muchos plásticos de un solo uso. Reconocemos su impacto positivo, pero Plastic Free Balearics quiere ir más allá incentivando a las empresas HORECA -aquellas relacionadas con los sectores de restauración y hospedaje- a sustituir los plásticos de un solo uso por opciones reutilizables", comenta Myrto Pispini, coordinadora del proyecto.,

Una guía para combatir el greenwashing

La guía de Alternativas Honestas, que ya está disponible para descargar gratuitamente desde la web plasticfreebalearics.org, es una herramienta anti-greenwashing fundamentada estrictamente en criterios ambientales, concretamente en un índice cuantitativo que califica los productos según su grado de impacto en el entorno. "De esta manera, se ayuda a las empresas no solo a cumplir con la Ley de Residuos y las directivas europeas sino también a liderar el cambio hacia una economía circular y a contribuir en la regeneración del archipiélago", comenta Jaime Bagur, jefe de proyecto.

La nueva guía identifica a aquellas alternativas que tienen menor impacto ambiental, además de a las "alternativas falsas" como los bioplásticos. El objetivo es facilitar la toma de decisiones de compra en el sector HORECA y fomentar el conocimiento de las alternativas reales y honestas, que resultan en un menor impacto ambiental según evidencias científicas.

Esta nueva herramienta cuenta con la cofinanciación del Consell de Mallorca y de la asociación monegasca Beyond Plastic Med (BeMed). BeMed ha cofinanciado además el desarrollo de la certificación Plastic Free Balearics, una iniciativa creada e impulsada por las fundaciones Save the Med e IbizaPreservation, que cuenta además con la participación de Plastic Free Ibiza y Formentera y Plastic Free Menorca, y cuyo objetivo es reducir la contaminación por plástico en todo el territorio balear.

.....

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es