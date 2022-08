Los compromisos de las petroleras son insuficientes para evitar el desastre climático. Los escenarios de descarbonización a los que se han comprometido empresas como BP, Shell o Equinor son insuficientes para poner coto al aumento de temperaturas a consecuencia del cambio climático, dado que no son lo suficientemente ambiciosos como para evitar que el planeta se caliente por encima del grado y medio.

Así lo pone de manifiesto una reciente investigación, publicada en la revista Nature Communications y liderada por la organización Climate Analytics, que concluye que los escenarios de descarbonización para 2050 que han publicado estas compañías entre 2020 y 2021 no podrán cumplir el objetivo más importante del Acuerdo de París: mantener a raya las temperaturas.

Para elaborar estos escenarios se predicen los requisitos energéticos de diferentes sectores, calculando la cantidad de fuentes de energía que necesitarán para abastecerse en las próximas décadas. Estas proyecciones de la combinación energética (combustibles fósiles, energía nuclear o renovables, entre otras), se utilizan posteriormente para estimar las emisiones de carbono resultantes. Los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) llevan años realizando experimentos y aproximaciones para entender cómo las concentraciones de gases de efecto invernadero que emitirá la humanidad hasta final de siglo cambiarán el planeta.

Para mostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático, las petroleras han elaborado sus propios escenarios, incluyendo los objetivos de descarbonización. Sin embargo, durante décadas dichos supuestos no han podido compararse con los que proyectaba la comunidad científica en el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), por lo que resultaba muy difícil concluir si, efectivamente, cumplirían con el Acuerdo de París.

Todos los escenarios se quedan cortos

Los científicos realizaron un esfuerzo por unificar los resultados de los planes institucionales de la empresas y de la Agencia Internacional de Energía (IEA), que se suelen dividir en tres escenarios en función de los objetivos energéticos más o menos ambiciosos-. Con estos datos pudieron determinar que los trabajos que pretenden acometer para reducir la dependencia de los combustibles fósiles podrá evitar un calentamiento que supere los 2ºC con una probabilidad del 66%, pero ninguno limitará el calentamiento por debajo de los 1,5ºC que estableció el Acuerdo de París. De hecho, según Robert Brecha, coautor de este artículo, atendiendo a estas proyecciones, “lo superará con un margen significativo”

Por ejemplo, el escenario que requiere un compromiso medio Rebalance de Equinor alcanzará un pico máximo de temperatura de 1,73°C en 2060 con respecto a los niveles preindustriales. El escenario Rapid de BP tampoco podrá cumplir los objetivos. Este escenario, que establece una caída de las emisiones derivadas de la energía en un 70% para 2050, alcanzará su pico máximo en 2058, cuando se superarían los 1,73 °C. Mientras, el escenario 'Sky' de Shell, que aspira a alcanzar las emisiones netas cero en 2070, no podrá evitar que las temperaturas aumenten 1,81 °C en 2069. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en ingés) en su Escenario de Desarrollo Disponible (SDS), que establece las cero emisiones de forma escalonada -en 2050 para países desarrollados, en 2060 para China y 2070 para las economías emergentes- , el calentamiento no bajará de los a 1,78 °C y el pico máximo se alcanzará en 2056.

Incluso el escenario Net Zero de BP, el más ambicioso de todos, da como resultado un calentamiento máximo medio de 1,65 °C, demasiado alto para ser coherente con los criterios del Acuerdo de París, porque como inciden los investigadores “cada fracción de grado importa”. Finalmente, solo el escenario Net Zero 2050 de la IEA está alineado con los objetivos del Acuerdo de París.

No permitir a las petroleras objetivos insuficientes

Los investigadores insisten en que estos compromisos no son suficientes, pues “incluso superar temporalmente el calentamiento de 1,5 °C provocaría impactos catastróficos y debilitaría gravemente nuestra capacidad de adaptación al cambio climático", como explica el director ejecutivo de Climate Analytics, Bill Hare. Los investigadores admiten que es una buena noticia que estas petroleras planifiquen la transición de las energías limpias, pero insisten en que “es importante no permitir” que las compañías petroleras establezcan escenarios que no cumplen los requisitos del Acuerdo de París.

“También es importante ser consciente de estos sesgos a la hora de determinar qué es un objetivo radical y cuál no”, insiste Robin Lamboll, del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres, que también ha participado en el estudio.

Para los investigadores, este estudio brinda una oportunidad única para que los gobiernos puedan evaluar de manera “sólida” la transformación del sistema energético y así también poder tomar medidas correctoras en el caso de que no estos objetivos no pongan coto suficiente al aumento de temperaturas.

Estudio de referencia: https://www.nature.com/articles/s41467-022-31734-1

