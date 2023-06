Los pesticidas no siempre dan resultado para detener las plagas y, además, constituyen un peligro para la salud humana, según revelan de forma reiterada los estudios científicos. Pero hay formas naturales (y mucho más baratas) de luchar contra los insectos dañinos, como están demostrando en la empresa hortícola Verdcamp Fruits, una finca situada en Cambrils (Tarragona). Su técnica consiste simplemente en cambiar los pesticidas por flores. Intercalando varias especies de plantas silvestres con sandías y otros cultivos se logra atraer abejas, ahuyentar plagas y aumentar así la producción de forma notable. Ecología al servicio de la agricultura. La técnica es conocida como Intercropping floral.

Como explica el directivo de la empresa Ernest Mas en la Revista Ae, “todo empezó en 2014 con el cultivo de sandía”. “No controlábamos el pulgón y los tratamientos que hacíamos de manera insistente e intensificada perjudicaban a las abejas y polinizadores salvajes que debían polinizar este cultivo. El momento clave en el cultivo de sandía es precisamente el cuajado, y eso va a determinar la producción potencial y la calidad de nuestra fruta. Hacer tratamientos y perjudicar a las abejas es perjudicar la producción potencial”, afirma.

Así que buscaron una solución fácil y eficiente, que permitiera controlar el pulgón sin tener que aplicar fitosanitarios. Mucha fauna auxiliar autóctona

de la zona que puede ayudar en el control de pulgón es polífaga, y en cierta forma se puede alimentar de polen mientras no haya suficiente plaga. Por eso decidieron poner plantas florales en sus cultivos, para intentar fomentar y crear un hábitat favorable para su alimentación y refugio.

Plantas silvestres mezcladas en el cultivo

“Hicimos un sondeo y realizamos una lista de 27 plantas florales que podían funcionar. Entre ellas habían Borago officinalis, Fagopyrum sculetum, Calendula officinalis, Vicia sativa, Achillea millefolium, Lobularia maritima, etc. Las sembramos en zonas no productivas, cerca de la sandía y realizamos el estudio mirando 5 puntos clave”, explica Mas. Esos puntos son los siguientes:

1. La flor de la planta refugio no debía generar competencia a la flor de la sandía ya que las abejas son muy selectivas.

2. Que realmente apareciera la fauna auxiliar que necesitábamos en ellas.

3. Que su floración y la presencia de la fauna auxiliar se sincronizaran con el cultivo y su momento de necesidad.

4. Que no tuvieran una autosiembra potente para no generar un comportamiento invasor en nuestras fincas y futuros cultivos.

5. Que no fueran sensibles a enfermedades y virus que pudieran afectar a nuestros cultivos.

En este estudio encontramos tres posibles candidatas pero el gran problema es que la siembra de éstas representaba una gran complicación y mucho trabajo. “Entonces entendimos que debíamos hacer algo diferente: sincronizar todo el proceso; es la clave de esta técnica. En lugar de sembrar y gastar muchísima semilla, hacerlo por trasplante”.

“Probamos con Lobularia Maritima porque su floración es muy precoz y longeva. También observamos en el estudio previo que no tenía muchas visitas de polinizadores, pero sí tenía gran actividad de míridos, coccinélidos y sírfidos. Eso nos permitía poder trasplantar las plantas florales conjuntamente con la planta de sandía y a su vez poderlas intercalar o distribuir de la manera que quisiéramos, sin perder espacio productivo y aprovechando las instalaciones de riego del mismo cultivo sincronizando. En definitiva, simplificando todo el proceso”. Solo 600 plantas por hectárea de Lobularia pueden crear una bonita estampa florida. Al repartirlas por todo el campo, se asegura que su influencia sea homogénea, y pueda crear un ambiente favorable para fauna auxiliar con un reparto equitativo.

Un proceso que abarata los costes económicos

El coste de todo el proceso se disminuye de un modo drástico: hay miles de semillas en un kilo de Lobularia y su precio no es muy elevado. Se realiza el plantel de Lobularia como si fuera una lechuga. Con este método, su incorporación se realiza al mismo tiempo que el cultivo bajando muchísimo los costes. Y su mantenimiento es 0. Es decir, con menos de 20 euros podemos hacerlo.

Pero es entonces cuando llega lo mejor del proceso.

Con un reparto equitativo de este reservorio, la presencia de fauna auxiliar también aumenta. “Todas las visitas que hemos recibido en nuestros campos nos han transmitido el mismo mensaje: Nunca habían visto tanta fauna auxiliar”

“No vamos a estar a 0 de pulgón hasta que realmente no entremos en meses de mucho calor, pero sí que conseguiremos que estos focos no avancen. No se trata de erradicar la plaga, simplemente de crear equilibrio. En el 95% del cultivo no hemos realizado ningún tratamiento contra pulgón. El otro 5%, algún tratamiento autorizado en ecológico en el foco cuando vemos que aún no existe equilibrio”, explica Ernest Mas.

Lo más increíble es que la flor de sandía se abre a primera hora del día y se cierra en torno a media tarde. A partir de ese momento las abejas empiezan a visitar la Lobularia y se crea una simbiosis en el sistema. Cuanto más “alimento” tienen las abejas, más cría realizan, cuanta más cría, más necesidad de polen y más y mejor polinizan las sandías.

“De esta forma, nuestras producciones de sandía han mejorado en muchos casos, siendo para nosotros un gran avance”, asegura.

En la actualidad, la empresa estudia nuevos intercroppings, y las posibilidades son muchas.

La Lobularia maritima es una planta perfecta para hacer intercropping floral en muchos cultivos hortícolas, por ser una planta poco exigente y gran amplitud de estación floral. Otro ejemplo es el intercropping de Tagettes patula con coliflores, Cucurbitáceas y rúcula y un largo etc.

Verdcamp Fruits tiene certificada ya como ecológica un 40% de su producción, con el restante 60% como producción integrada. Confía en alcanzar el 100% de su producción con la certificación ecológica en el plazo de cinco años. Pero su objetivo, explica Ernest Mas, no es la etiqueta, sino algo que va más allá: «Hemos de intentar hacer las cosas de manera diferente y con menos impacto, intentar crear valor sostenible».

