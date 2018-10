Hace falta una goleada

Es la gran asignatura pendiente. El Valencia CF bate todos los registros de empates de su historia pero los goles no llegan y apenas te los marcan. Juega partidos planos, un ir y venir sin que se altere el marcador, y eso es algo que necesita cambiar con cierta urgencia, y esa urgencia pasa por la visita inminente -en cuanto nos lo permita la selección española- de un equipo relativamente flojito como el Leganés con Pellegrino como maestro de su juego desde el banquillo. Será un duelo curioso en Mestalla del que seguro no guarda un recuerdo placentero el entrenador visitante. De ese penalti fallado en una final de Champions al despido de un Llorente que creía que era su amigo todo marca de alguna forma el camino del Flaco... que yo no sé si le molesta que le llamen así, pero para mí ese nombre va casi unido a su apellido. El rival está claro por tanto: jugamos contra el equipo del Flaco Pellegrino.



No voy a incidir

Voy a dejar ya de hablar de la necesidad de contar con Rodrigo para el ataque valencianista -y normalmente cuento con él por una sencilla razón, fue el máximo goleador del Valencia la pasada campaña y ahora apenas cuenta- y sí que me centro en todo lo que debería hacer el equipo para romper su aburridita racha de empates y empezar a ganar sus duelos tal y como todos esperábamos antes de comenzar la temporada. Yo no sé quien podría jugar pero en el fondo me da igual lo que planee el sorprendente Marcelino de la actual temporada. Y me da igual por la sencilla razón de que juegue quién juegue el Valencia es claramente superior al Leganés... y eso hay que demostrarlo sobre el terreno de juego.



Kondogbia el fijo

Y sí, contamos con el internacional Kondogbia para darle raciocinio al fútbol del Valencia y eso se debe notar sobre el terreno de juego. Kondogbia, de alguna forma, es un seguro de vida pasa el equipo y de alguna forma también es un punto de apoyo vital para un Dani Parejo tan desdibujado como Rodrigo Moreno, pero que debe comenzar a reaccionar de inmediato ya que lo necesita el equipo, necesita su buen juego y necesita que se olvide de defender teniendo por detrás a Kondogbia. Y sí, la presencia de Kondogbia si que ha demostrado una cosa. La defensa se siente mucho más segura con su presencia y junto a Garay ha subido sus prestaciones de forma espectacular. Ahora, eso sí, podemos defender mucho pero necesitamos también atacar mucho.



Y lo de Guedes

El portugués es un futbolista que puede darle aire al ataque del Valencia por su habitual velocidad y su descaro ante la defensa rival. Yo desconozco si estará recuperado para este encuentro ante el Leganés pero sería fundamental que Marcelino García Toral pudiera contar con él desde el principio. Guedes con su velocidad es un hombre capaz de romper cualquier defensa y doy por sentado que El Flaco Pellegrino va a poblar esa línea ante el ataque del Valencia. Así las cosas confío en Gonçalo Guedes y sueño con su vuelta. De sus botas puede nacer un cambio en la gestión en ataque del Valencia. Y eso ya es mucho.