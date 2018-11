Parejo es un jugador vital en buena forma

He dudado un disparate para escribir este artículo y he pensado de manera especial sobre el Valencia y el futuro del Valencia. Que Dani Parejo es un gran jugador es algo que no duda nadie y que ha empezado la temporada dubitativo y con un escaso nivel de juego es otra realidad impepinable. Ahora bien, dicho todo lo anterior y teniendo en cuenta que es un futbolista que acapara un par de datos que voy a comentar a continuación, la realidad me indica que el Valencia necesita al mejor Parejo y que Parejo también necesita un poco más de cariño por parte de todos de los que suele recibir. ¿Si yo soy 'Parejista'? Esta pregunta se va a quedar sin respuesta y realmente entiendo que mi opinión sobre el capitán del Valencia no dejaría de ser una opinión personal con escasa trascendencia. Ahora bien la realidad me indica dos cosas. Me dice que Parejo es un futbolista especial para Marcelino y me dice que es un profesional que divide de forma absoluta a la afición del Valencia. Bien, sea como fuere, existe un dato que no debemos olvidar y que me indica que la presencia de Parejo es absolutamente necesaria para este Valencia de Marcelino que ha comenzado la temporada flojito. Parejo, no le den más vueltas, es el favorito de Marcelino y está señalado por el propio Marcelino como eje de todo el fútol del Valencia.

¿Que a Parejo le falta carácter para ser un líder sólido? Miren, esa pregunta también la dejo pasar ya que no me correponde contestarla y sí me indica que ahora mismo da igual. Sólido o no, sí que es el elegido por Marcelino para llevar los galones de capitán y para hacer jugar al Valencia y eso es innegociable. Marcelino manda y ha dejado muy claro que su 'mando' pasa innegociablemente por contar con Parejo en el once titular del equipo le guste a quién le guste y tenga el estado de forma que sea. Así las cosas y pensando en toda la temporada que nos queda por delante yo voy a hacer un esfuerzo y voy a apoyar a muerte a Parejo ya que sé que si va a jugar casi todos los partidos y también conozco que su presencia es fundamental para el técnico. Dicho esto, es decir sabiendo claro hacia donde apuntan los tiros y pensando lo mejor para el Valencia, yo voy a poyar a muerte esta idea pensando en el bien del club y pensando en el bien del equipo.



Y lo que viene ya

Y sí, de cara al próximo partido del Valencia queda claro que Parejo va a ocupar la plaza fija en el once titular y por lo tanto ya hay que pensar como colocamos a los demás en tiempo casi récord. A mí me gustan Coquelin y Kondogbia y todo apunta a que uno de los dos se va a quedar fuera del once titular frente al Rayo. Y a mí me da cierta pena. Me da cierta pena que uno de esos se quede fuera cuando en realidad los dos tienen una pinta de titulares tremenda. Esperemos que acierte Marcelimo y le de otro aire a Parejo con su apuesta.

