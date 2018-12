El Real Madrid ya ha perdido cinco partidos

El partido de hoy encierra de forma clara un mensaje para todo el mundo. Ambos equipos están disputando una Liga muy flojita y pese a los malos resultados el Valencia CF solo ha perdido dos partidos mientras que el Real Madrid ha sido batido ya en cinco ocasiones. Los números de ambas escuadras son francamente flojitos a estas alturas del campeonato pero puestos a jugar así lo de esta temporada se antoja como una ocasión inmejorable para intentar triunfar en el Bernabéu. El Madrid ha perdido un disparate de fuerza y está dando palos de ciego allá por donde pasa. Puede ir bien en la Champions -su competición favorita- pero en nuestra Liga es llamativo, muy llamativo, que en trece duelos ya haya sufrido cinco derrotas. Yo eso no lo recuerdo prácticamente en toda la historia y se antoja que es un dato estadístico brutal para dar aire al equipo valenciano e intentar hacer un partidazo. De cualquier forma yo espero un buen partido y mucho me gustaría que el Valencia se dignara a atacar de una vez por todas la meta rival. A mi no me hace gracia defender muy bien -al menos eso dicen los expertos- y no atacar apenas nada al rival para intentar ganar el duelo en cuestión. Algo así hicimos contra la Juventus en el partido de vuelta de la Champions y no sirvió para nada. Vale, sí, jugaste un partido serio, pero solo con seriedad no ganas jamás un partido de fútbol.

De cara al duelo de hoy espero que el equipo sea menos serio en defensa y sí busque perforar la meta del Madrid en alguna ocasión. S eso significa al final perder por dos o tres goles de diferencia yo me acostaré tranquilo después de haber visto a un equipo osado que en lugar de defenderse ha intentado ganar el partido aunque solo sea de milagro o con esfuerzo. El Madrid es mucho Madrid a priori pero los resultados invitan a creer en la remontada del Valencia. Les recuerdo lo que antes les he dicho. Que un equipo acostumbrado a todo a su favor ya haya perdido cinco partidos de Liga es preocupante, o eso yo le entendería así si fuera del Madrid. y a eso debemos añadir otra cosa que de cara a este duelo a mi me tiene con la mosca tras la oreja y que le veo mala solución si antes no les desmontamos la paraeta que han empezado a montar por Madrid en contra del VAR y fundamentalmente en contra del VAR que teóricamente perjudica al Real Madrid repartiendo justicia en algunas acciones negativas para los blancos.



El tema del VAR

Repito, no veo un día mejor ni veo una temporada parecida para arrancar un buen resultado en el Bernabéu siempre que los comandos madridistas no metan mano con eso del VAR y al final nos lo apliquen solo a nosotros. Además debemos tener en cuenta el nombre de Solari, un entrenador con tres años firmados por delante, pero que parece que tampoco ha encontrado la llave para hacer jugar bien al Real Madrid sin Cristiano.