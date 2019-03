Guedes nunca debe restar

El tema es sencillo pero a la vez complicado, muy complicado. Guedes es un futbolista que me gusta y que además me cae bien, me da la impresión que es humilde y buen tipo. Pero existe un dato real como la vida misma que no deberíamos olvidar y que nos está haciendo mucho daño. Da la impresión de que a Marcelino le encanta Guedes -vale, sí, ha costado mucha pasta, pero cuando alguien no está bien no es conveniente forzarlo- y ahora que ya está recuperado de su lesión no es para ponerle de titular día sí, día también. Y ese es el error. Guedes está en una forma física y de rendimiento francamente horrible y eso no se arregla jugando partidos de titular en contra del beneficio de la propia entidad que le paga. El ejemplo más claro y más reciente lo tuvimos contra el Krasnodar.

Guedes salió de titular y no dio una a derechas. Hizo un partido pésimo y de alguna forma impidió que otro jugara en su lugar con mucha mayor proyección para el equipo jugara bien. Y el partido era importante y francamente jugamos con diez buena parte del encuentro. Y eso es casi inadmisible. Marcelino está empeñado en recuperar a Guedes, a mi también me encantaría recuperar a Guedes, pero eso nunca debe ser más importante que el juego de todo el colectivo. Miren, Guedes está poco a poco volviendo a jugar a fútbol, pero nunca siendo titular en un partido importante, lo que se traduce en saltar al campo con un equipo inferior al real. Guedes está a años luz de su juego habitual. La lesión le ha hecho mucho daño y él anda algo desmoralizado. Y sí, eso me da pena y me da rabia.

Pero por encima de eso está el Valencia CF y el rendimiento del Valencia. Y por ahí fracasa Marcelino, fracasa el Valencia y Guedes sigue demostrando un mal momento preocupante. Yo al asunto le doy una importancia tremenda y creo que tiene una solución normal y poco disparatada. Guedes debe estar ahora mismo en el banquillo y salir a jugar los partidos cuando falten veinte minutos o media hora para que acaben. Hacerlo como lo está haciendo Marcelino ahora es perjudicial para Guedes, perjudicial para Marcelino y perjudicial para el Valencia CF. Y seamos francos, Cheryshev, a fecha de hoy, es muy superior a este Guedes en fútbol y goles. Y no juega de inicio. Y eso hace daño al Valencia, un triste daño en un momento donde nos jugamos todo. Espero que lo entienda ya Marcelino.



Y lo de Kang In Lee

Y oigan, al margen del lamento por Guedes y al margen de lo mal que gestionamos el partido ante el Krasnodar me sigue llamando la atención el mal trato que le estamos dando a Kang In Lee desde que le hicimos un contrato millonario. Fue pagarle una buena leña y subirle la cláusula, quitarle y no poder volver al Mestalla y no darle ni un minuto en el primer equipo. El asunto suena mal y depende de Marcelino. Veremos.