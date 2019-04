Si Marcelino no hace cosas raras

La derrota ante el Atlético de Madrid duele, pero el gran objetivo del Valencia CF sigue intacto y todavía es posible que consiga clasificarse para la Champions League si gana los cuatro duelos que le quedan contra rivales de no demasiada entidad. El Valencia, en Madrid y contra los rojiblancos, jugó un buen partido pero estuvo débil en defensa y con unos cambios (un cambio y dos no cambios, para ser exactos) de Marcelino bastante sorprendentes. Entiendo que si el objetivo es jugar la próxima temporada la Liga de Campeones el Valencia tiene capacidad para llegar a esa meta pero debemos hacer bien los deberes... y en este caso me refiero a Marcelino y en su especulación para colocar bien a sus jugadores sobre el terreno de juego.



Somos favoritos

Y la realidad nos indica que si juega el Valencia CF que hemos visto en los últimos partidos, es decir si juega con raciocinio en los equipos y a eso añade una defensa contundente, todo es posible de aquí al final de temporada. Pero no hay que meter la mata ni pensar que los rivales son poca cosa. Hasta ahora el Valencia CF está haciendo una temporada que va de menos a más pero debe ir todavía a un poquito más soñando con ese cuarto puesto que parece un objetivo complicado pero asumible si hacemos las cosas con orden y colocando a la gente en su sitio normal sobre el terreno de juego.



Un pequeño análisis

Del último partido del Valencia, que ya queda un poco lejos en el tiempo, debemos tener en cuenta varias cosas y no todas del todo positivas para el equipo. Y existe una francamente llamativa y que da la impresión de que a Marcelino se le está escapando sorprendentemente de las manos. Por un lado la defensa estuvo floja y por el otro sorprende la entrada de Sobrino ocupando la zona diestra del centro del campo del Valencia. Y en esa zona, si lo analizamos bien y con las bajas que tiene el equipo, habría sido mucho más coherente tener disponible a Kang in Lee en lugar de a Sobrino, que además de no tener el ritmo adecuado para como estaba el partido no está acostumbrado a jugar ahí. Lo de Marcelino con el joven coreano, que ha cumplido cuando le han dado algunos minutos, suena rarete.



La normalidad

Y ahora volvemos a la normalidad y esperemos que el Valencia CF haga bien los deberes en lo que queda de campeonato. Perder en casa del Atlético en el fondo es asumible pero ahora ya hay que pensar en todo lo que nos viene por delante y en esos cuatro partidos que tenemos ante rivales inferiores y por lo tanto y en buena lógica se pueden ganar esos 12 puntos que pueden servir para ser cuartos. Y por ahí esperemos que Marcelino haga las cosas normales y que Rodrigo, ausente en Madrid tras su absurda expulsión, se ponga las pilas y ayude a lograr ese objetivo de todo valencianista y que no es otro que clasificarse en los puestos que te mandan directamente de regreso a la Champions League. El asunto está complicado pero este equipo, al que se le nota un disparate la ausencia de Cheryshev, tiene argumentos de sobra para conseguirlo.