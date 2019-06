Dani Parejo no se negocia

Vayamos a lo importante y lo importante, de momento, es lo que sí tenemos en el Valencia y que además queremos que siga siendo nuestro por mil novias que le salgan. Y en este caso, para no andar con preocupaciones varias, les voy a hablar de Dani Parejo, el capitán del Valencia dentro y fuera de la cancha y al que parece le salen algunas novias de cara al futuro. Y les voy a ser franco y muy directo. Uno de esos clubes que suenan y suenan con fuerza es el FC Barcelona del que dicen que en un momento determinado ya ha pensado en pagar los 50 millones de euros que el futbolista tiene como cláusula de rescisión. Ahora bien, sin contrastar ni profundizar más en la noticia, ni siquiera confirmarla al cien por cien, sí tengo que decirles que eso de pagar su cláusula de rescisión lo tendría que hacer en verdad el propio Dani Parejo... vale, sí, con dinero del FC Barcelona, pero se tendría que autocomprar Parejo. Así funciona el fútbol.

Y bien, con esto lo que les vengo a decir es que Parejo no se va a ir del Valencia bajo ningún concepto. Parejo ni se compra a sí mismo y se pira con treinta años en el hatillo. Y existe otra realidad impepinable pero que sí que es verdad absoluta y por supuesto en este caso sí que lo podemos confirmar en toda su magnitud. Y el asunto es muy simple pero muy contundente. El Valencia sí quiere a Parejo y Parejo ha acabado la temporada colocándose a la altura de hombre imperecedero en la historia del Valencia. Parejo ya es un mito y el propio jugador lo sabe y lo aprecia. Miren, hace algunos años Parejo sí que hubiera escuchado alguna oferta para irse del club y trasladarse a algún lugar donde fuera más feliz y esa felicidad personal luego la pudiera traspasar a los terrenos de juego con su sabiduría tradicional. Dani ha jugado quizá a un nivel terriblemente espectacular en esta pasada temporada y su juego raya en estos momentos el nivel del mejor centrocampista español en la actualidad.

Parejo ha encontrado su sitio y el Valencia ya sabe que tiene un futbolista descomunal en sus filas para llevar el timón de este equipo. Y yo miro a los ojos a Parejo -bueno, más que a los ojos estoy mirando a las pupilas de Parejo pero en una foto de archivo- y esa mirada me indica que él ya está a gusto en este equipo, que se siente importante, que sabe la edad que tiene y que además se acaba de comprar una casa interesante de cara al futuro. Y siendo así, uniendo todas esas cosas, y dando por sabido que es el propio jugador el dueño de su destino... ningún club puede comprarle si antes él no se compra a sí mismo y se vende al club en cuestión, yo doy casi como un hecho inamovible que Parejo va a seguir en el Valencia, va a seguir viviendo en una ciudad que le aprecia un disparate -vale, sí, a la ciudad le ha costado, pero hoy en día ese amor sí que es para siempre-y doy por sentado que el propio Dani no se va a comprar al Valencia para irse.

