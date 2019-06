El futuro de Kang In Lee

Es el chaval de moda y de alguna forma todo el valencianismo, todos los seguidores del Valencia CF, están disfrutando en vivo o en las redes del enorme papel que está realizando en el Mundial sub-20, llevando a Corea a las semifinales del campeonato que se juegan hoy. Todos estamos encantados de que un valencianista llamado Kang in Lee esté disfrutando y enamorando a todos los seguidores del fútbol a nivel mundial y sin discusión. Tiene un fútbol realmente apasionante y es una delicia verle jugar un partido tras otro después de que el Valencia le ampliara el contrato para darle un dorsal en el primer equipo sin que después tuviera apenas minutos para desarrollar su buen juego. Y sí, damos por sentado que analizamos a un tipo que tiene toda la pinta de que va a llegar a estrella en un tiempo relativamente breve. Ahora bien, yo lo que sí doy por sentado es que no puede ocurrir lo de la pasada temporada. Está bien que el chico cobre más pasta, pero todavía estaría mejor que juegue minutos y desarrolle su talento de forma natural. Tenemos un diamante en bruto y todo el mundo ya habla de su potencial e incluso da igual lo que pase en semifinales de ese Mundial sub-20. Lo que realmente nos debería interesar a todos es lo que pueda hacer el Valencia con el chaval la próxima temporada.



Yo simplemente voy a dar mi opinión de forma breve, pero como obviamente no soy Marcelino pues es simplemente una opinión que no va a ningún sitio, aunque veo que es algo en lo que coincido con miles de valencianistas. Yo, si les soy franco, a Kang in Lee me lo quedaba para el primer equipo del Valencia CF y además le daría más minutos y un espacio para que desarrolle su enorme talento aquí, y no en cualquier otra parte. Ahora bien, entiendo que Marcelino seguramente no va a pensar igual y así las cosas considero que lo mejor para que el internacional coreano progrese en su fútbol y desarrolle todas sus cualidades pasa por cederlo a algún equipo donde de alguna forma tenga minutos casi obligatorios. Vale, ya sé que en el fútbol eso no se puede hacer, pero sí que se puede provocar que el club al que lo cedas lo tenga en la cabeza. Será la manera de que el chico vaya adquiriendo madurez y creciendo como futbolista profesional.



Talento

Sabemos además que eso sí que ha funcionado con otros futbolistas en el pasado, pongamos a Silva como ejemplo, y realmente ha funcionado bien. Así las cosas, y con un pequeño disgusto por mi parte, entiendo que en este caso se trataría de cederlo a un club de primera división o puntero de segunda y así asegurarte que juegue muchos minutos y vaya asentando la tremenda calidad que atesora su fútbol. Kang in Lee huele a figura enorme dentro de unos años y para a eso yo lo que sí encuentro del todo fundamental es que vaya progresando en su juego y eso se hace jugando minutos y más minutos. Talento tiene de sobra y madurez para jugar en un primera o un buen segunda. Yo de momento me voy a conformar con creer en su futuro y en estar convencido de que el fútbol no se le va a subir a la cabeza, no va a perder el tiempo creyéndose ya una figurita, y que con el paso de los años doy por sentado que vamos a tener el tiempo suficiente para verle triunfar a lo bestia en el Valencia...Algo que ya queremos todos.



Más opiniones de Vicente Bau.