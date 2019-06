Mina no debe ser regalado

Me van a permitir que haga un apunte ahora mismo de lo que significa un fichaje o lo que puede ser un fichaje para el Valencia. Sí doy por sentado que es bueno para todos hacernos a la idea de que es pronto, muy pronto, para apuntalar una plantilla que según en boca de su presidente sí que va a tener muchos cambios de cara a la próxima temporada. Y sí, hoy no pienso ir caso por caso ni pienso dar mi punto de vista sobre la calidad e importancia de los nombres que están saliendo como futuribles. Ahora bien, eso no me impide hablar claramente de lo que entiendo que sería un error descomunal regalar e incluso pagar con dinero más un jugador interesante de la plantilla para fichar a algún futbolista. Y en este caso el tema lógicamente gira en torno a Maxi Gómez y a la idea del club de Vigo de hacer caja con su traspaso metiendo un buen puñado de euritos en la operación y encima recibiendo gratis a Santi Mina para completar la operación. Y eso es inadmisible desde mi punto de vista. Maxi Gómez puede ser un jugador interesante pero nunca su hipotético fichaje pasa por 25 millones de euros más el regalito de Santi Mina en la operación. Eso es una locura. Por el precio y por Santi Mina.

Miren, yo entiendo que Mina diga que se quiere marchar porque su ambición es jugar minutos en cualquier equipo que sí se los entregue y Mina sabe a la perfección que con Marcelino ha contado relativamente poco para formar parte en el equipo titular. Es decir, sí que entiendo a Mina, pero sería una grosería por parte del Valencia regalar a quién sea a este jugador a cambio de pasta y de otro jugador que a día de hoy no sabemos si rendiría bien en el Valencia. Y yo el tema lo tengo claro. Soy un aficionado como cualquiera de todos ustedes y es obvio que tengo interés en los posibles futuros fichajes y también es lógico que en esa línea de argumentación yo tengo claros a mis favoritos para cubrir determinados puestos. Pero eso, obviamente, no pasa de ser una opinión personal que en estos momentos solo tendría un valor de predicción de escasísima trascendencia. Ahora bien, lo que sí que tengo claro son los nombres y el valor que yo estimo oportuno de los jugadores que hoy sí que tenemos en plantilla y lo que me parecería un disparate sería regalar así por la cara un jugador joven y con talento como Santi Mina -más dinerito puesto por el Valencia- por hacerte con los servicios de un joven delantero como es el caso de Maxi Gómez que ahora mismo sí puede ser interesante, pero que sin duda es una incógnita pensar en como pueda rendir en el futuro en nel Valencia. Y por contra sí sabemos lo que es y como actúa. Y Mina tiene gol, un montón de goles en proporción a los minutos jugados, y de alguna forma sí sabemos su rendimiento en el equipo en tiempo presente.¿Que Mina se quiere marchar para jugar más? Pués que pase por caja quién lo quiera y pague lo que vale. El fútbol bien medido no entiende de regalos. Y 25 millones de euros más Santi Mina por Maxi Gómez sería como si el Valencia se pegara una bofetada así mismo. Algo inútil y mal planeado. Un no rotundo.



Y lo de Kang In Lee

En el caso que sea cierto que el Levante UD se ha interesado por la cesión de la joven perla surcoreana para la próxima temporada yo vería esa operación con muy buenos ojos. Él no se movería de Valencia y tendría minutos de sobra para demostrar su calidad en Primera.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.